Chiqui ('GH10') desvela que evitó tener más hijos con su expareja Borja: "Me hice una ligadura de trompas"

La exconcursante de Gran Hermano 10 Almudena Martínez (Chiqui) ha asistido este viernes a Sálvame para sincerarse sobre el tormento que sufrió durante su relación con su expareja Borja Navarro, con quien tiene dos hijas en común.

La periodista Maria Patiño anunció el pasado 19 de diciembre en el espacio de Mediaset que la pareja ponía fin a su relación tras diez años juntos por motivos "graves", lo que Chiqui aclaró más adelante en Sálvame Deluxe, donde aseguró que soportó durante cinco años una situación muy complicada con Navarro.

La colaboradora no aportó detalles sobre esta crisis, que se agudizó tras las "infidelidades" y "faltas de respeto" del padre de sus hijas hacia esta los últimos años de su matrimonio. Asimismo, en su visita a Sálvame ha contado "la curva de la vida" de su relación y ha desvelado más información sobre su situación.

Los nuevos detalles sobre su relación

La exconcursante de Supervivientes le ha confesado a Carlota Corredera que los problemas llegaron tras darse el 'sí quiero': "Se volvió más machista, cambió su personalidad y estaba más metido en el móvil, el ordenador…", ha contado Chiqui antes que revelar que sufrió "cosas que no se pueden tolerar" y que están en manos de la justicia.

También ha relatado que en el parto de su segunda hija, su expareja la acompañó en el hospital, pero no en el paritorio: "Entré sola a quirófano porque él se fue a comer, eso es lo que le importaba", ha dicho. "Decidí hacerme una ligadura de trompas para no tener más hijos con él", ha aclarado después.

Chiqui ha dicho además que durante su participación en Supervivientes (donde supo que Navarro le había sido infiel) se planteó el divorcio: "No lo hice porque me comió la oreja y me engatusó. No digo que toda la culpa la tenga él, porque yo también he tolerado cosas que no debía".