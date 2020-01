El PSOE de Gelves y Contigo Somos Democracia pactan un gobierno de coalición con mayoría en el pleno

En Gelves, las elecciones municipales del pasado 26 de mayo estaban marcadas por una ampliación de la corporación local, pues al superar la localidad la barrera de los 10.000 habitantes, correspondía que el pleno creciese de 13 a 17 concejales.

En ese sentido, después que en el mandato municipal 2015/2019 el PSOE comenzase gobernando en minoría con cuatro concejales de un total de 13, -frente a tres de Cs, dos del PP, dos de Iniciativa por Gelves, uno de Sí Se Puede y uno de REGE-; pero en septiembre de 2016 formalizase un acuerdo de gobierno con Iniciativa por Gelves, las elecciones municipales del pasado 26 de mayo se saldaron con los ya 17 concejales repartidos entre ocho para el PSOE, dos para Cs, dos para Iniciativa por Gelves, dos para el PP, uno para Adelante, uno para Contigo Somos Democracia y uno para Vox.

Tras aquel resultado, la entonces alcaldesa en funciones de Gelves y candidata socialista a revalidar el cargo, Isabel Herrera, explicaba a Europa Press que el PSOE no sólo había revalidado su papel de fuerza más votada en el municipio, sino que había ampliado notablemente su respaldo electoral y su representatividad, logrando ocho concejales de un total de 17. "Nos hemos quedado a un edil de lograr la mayoría absoluta", indicaba.

En ese sentido, defendía que los socialistas consiguieron superar la mayor parte del anterior mandato en minoría y con un escenario más difícil en lo que a las votaciones plenarias se refiere, con lo que manifestaba que en principio, su idea no era "hacer pactos de gobierno", sino gestionar el Ayuntamiento en solitario y minoría. "No nos cerramos al diálogo, habrá acuerdos puntuales pero no está dentro de nuevos objetivos un pacto de gobierno", señalaba.

No obstante, el pasado 10 de diciembre, PSOE y Contigo Somos Democracia firmaron un acuerdo de gobierno mediante el cual la concejal de Contigo, Muriel Bujalance Leal, entraba a formar parte del equipo de gobierno, asumiendo las áreas de Deportes y Relaciones Institucionales con un régimen de dedicación parcial y unas retribuciones brutas anuales de 28.800 euros, con lo que el Gobierno local conseguía mayoría absoluta en el pleno al sumar nueve ediles de 17.

Según Isabel Herrera, "es la mejor opción porque si tenemos en cuenta nuestros programas electorales, existen muchos puntos en común, fundamentalmente los principios de libertad, igualdad y justicia que marcan nuestro modo de entender la política", toda vez que el asunto ha sido ya formalizado por el pleno y Muriel Bujalance ya está "trabajando" como miembro del Gobierno local, según ha confirmado a Europa Press la primer edil, quien ha señalado que al PSOE le "interesaba el perfil" de esta concejal.