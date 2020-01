Arcadi España critica el "negacionisme i la frivolitat" d'Ayuso sobre els efectes de la contaminació atmosfèrica

Així s'ha pronunciat Arcadi España, en declaracions als mitjans, durant la seua visita al port de Benicarló (Castelló), després que aquest dimecres Ayuso haja afirmat que "ningú ha mort" per contaminació a Madrid en no ser "real" l'alarma per a la salut pública, recalcant que "Madrid està fent les coses correctament" per a buscar cada vegada més "ciutats més verdes i netes".

El conseller, preguntat per si a la Comunitat Valenciana s'estudien mesures similars a Madrid Central per a reduir la contaminació, ha recalcat que la Generalitat "sempre ajudarà i estarà al costat dels ajuntaments" en matèria de mobilitat sostenible, al mateix temps que ha assegurat que a la Comunitat "per descomptat" no estan "per negar" ni en "el negacionisme i la frivolitat que feia la presidenta d'alguna comunitat autònoma".

Al seu parer, és "evident que no cal negar els efectes de la contaminació en la salut, la qual cosa cal fer és lluitar contra ells i no frivolitzar", ha insistit. "A la Comunitat sabem fer bé les coses i així ho estem fent", ha assegurat, abans de reiterar: "Sempre treballarem per reduir la contaminació i fer més habitables les ciutats".

VALÈNCIA, "EN EL BON CAMÍ"

En concret, s'ha referit a les actuacions a València, que en la seua opinió, com a "gran ciutat", està "fent una tasca molt important a reduir la contaminació" i a "peatonalitzar àrees importants com pot ser la Plaça de l'Ajuntament en els pròxims mesos", unes mesures que considera que "van en el bon camí".

De la mateixa manera, ha valorat que la lluita contra la contaminació atmosfèrica "està abordant-se d'una manera decidida per tots els ajuntaments" de la Comunitat Valenciana.