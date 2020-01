El festival Celsius 232 de Avilés aclara en redes su invitación a Orson Scott Card tras críticas de colectivos LGTBI+

"En el Celsius invitamos a los autores por sus novelas. Esto es muy importante. No invitamos a autores LGTBI+ porque estén de moda, sino porque nos gusta lo que escriben. No invitamos a un número natural de mujeres por paridad, sino porque son autoras que nos gusta como escriben. De la misma manera, pese a las presiones no hemos aceptado imposiciones para no invitar o retirar la invitación a un autor por sus opiniones políticas, o por ser o no independentista, o por ser o no de una religión concreta", apuntan desde el festival, añadiendo que siguen "un criterio estrictamente literario" que "se aplica a todos".

En este sentido, argumentan desde el Celsius que si los criterios literarios "dejan de ser la norma", la presencia de autores LGTBI+ y el número de autoras invitadas pasaría a deberse "a motivos extraliterarios". "Eso conviene sin duda a los mediocres, pero no a los autores que valoran su obra", inciden.

Respecto a la figura del escritor estadounidense Orson Scott Card, la organización del festival remarca que acudirá a Avilés a "hablar de sus libros". "En ningún momento se le va a dar altavoz para expresar su ideología; de la misma manera que en ningún momento oísteis a autores de posiciones políticas, llamémoslas extremas, o nacionalistas de un lado u otro, soltar un discurso ideológico (y sí, hubo presiones para que no los invitáramos; y no, no dieron resultado)", dicen. "Es más, recomendaríamos que dejarais de dar publicidad vosotros a su ideología", recomiendan desde el Celsius a sus detractores.

Por ello, se muestran preocupados ante la posibilidad de que el Celsius "deje de ser un espacio seguro". "Varias personas LGTBI+ nos han escrito por privado para decir que comparten la postura del festival, pero no se atreven a decirlo en público. Creemos que exageran, pero hay que plantearse qué les está causando esa sensación", señalan, confiando en que "las amenazas de agresiones físicas" hacia Scott Card sean "tonterías que se dicen en Twitter".

Asimismo, los organizadores del Celsius quieren aclarar que "no" cobran y que los invitados acuden "gratis", del mismo modo que la entrada es de libre y gratuita.

"Entendemos perfectamente que algunos no os sintáis cómodos con la presencia un autor homófobo en el festival. Por favor, considerad que su ideología lo define a él; pero nuestra postura a la hora de no censurar a autores por su ideología nos define a nosotros. Y sí, si pudiéramos traeríamos a J.K. Rowling sin dudarlo", afirman.

Con todo, concluyen que esperan que la mayoría muestren su apoyo al resto de los autores. "Si optáis por no venir en 2020, os echaremos de menos y esperamos veros en 2021", finaliza el comunicado.