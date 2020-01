Renfe llança 25.000 places per a viatjar en el nou servici Euromed entre València i Barcelona per 21 euros

20M EP

Renfe ha llançat la campanya 'YoVoy' amb 25.000 places promocionals per a viatjar en el nou servici Euromed, dins d'una oferta especial que permet viatjar entre València i Barcelona per 21 euros en classe turista i per trajecte.