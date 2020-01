Diputación estudia "nuevas fórmulas" ante la anulación de dos líneas del FEAR y la "readaptación" del programa

En una entrevista con Europa Press, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha analizado la situación que atraviesa el Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables, uno de los programas estrella de las estrategias de la institución provincial en materia de líneas de liquidez para los ayuntamientos.

La más reciente de las convocatorias del FEAR, dotada con 97 millones de euros, conservaba las mismas líneas que sus ediciones anteriores, ofreciendo anticipos a modo de "préstamos de mandato", para la financiación de inversiones, para la refinanciación de operaciones de crédito a largo plazo, para la cancelación de deudas con la Seguridad Social o con la Agencia Estatal Tributaria y para atender necesidades transitorias de tesorería.

No obstante, y según figura en un acuerdo aprobado por el pleno de la Diputación en noviembre y recogido por Europa Press, el Ministerio de Hacienda ha determinado que las líneas primera y cuarta, destinadas a los "préstamos de mandato" y a la cancelación de deudas con la Seguridad Social o con la Agencia Estatal Tributaria, "quedan fuera del marco legal aplicable".

LA JUNTA TAMBIÉN SE PRONUNCIA EN CONTRA

La Junta de Andalucía, de su lado, ha puesto de manifiesto que los mencionados préstamos de mandato "sólo podrán instrumentarse" con entidades financieras, mientras en el caso de los anticipos para la cancelación de deudas con la Seguridad Social o con la Agencia Estatal Tributaria se trataría de una medida ajena al "régimen general de endeudamiento previsto" por la legislación.

Dado el caso, el pleno de la Diputación acordaba el pasado mes de noviembre dejar sin efecto ambas líneas de la nueva convocatoria del FEAR, extremo que afectaba a siete ayuntamientos que habían solicitado anticipos merced a las mismas.

Ante esta situación, Rodríguez Villalobos ha asegurado que la Diputación está "trabajando desde hace meses en nuevas fórmulas para continuar ayudando a las arcas locales en fórmulas solventes para su liquidez", lo que le ha llevado a defender que "si los FEAR no hubieran existido, probablemente los ayuntamientos no habrían podido disponer de una financiación tan ventajosa y hubieran sido numerosas las nóminas (de empleados públicos) que se habrían dejado de pagar o las inversiones públicas que no se hubieran podido ejecutar" por falta de fondos.

"READAPTACIÓN" DE LOS FEAR

Además de buscar "nuevas fórmulas" para ofrecer liquidez económica a los ayuntamientos y que los mismos no se vean abocados a concertar préstamos bancarios con sus correspondientes costes en materia de intereses, el presidente de la Diputación de Sevilla ha expuesto que su institución prepara "una readaptación de los FEAR a la nueva realidad de las tesorerías locales, después de que las entidades municipales hayan salvado la anterior etapa de crisis financiera, en la que los anticipos fueron vitales para continuar prestando servicios a la gente".

"La intención", según ha concretado, es "mantener abierta la convocatoria para estos fondos durante todo el año e ir haciendo adjudicaciones (de anticipos a los municipios) de manera periódica, en varias resoluciones al año".

Además de este nuevo modelo de "ventanilla abierta" para los FEAR, según Rodríguez Villalobos, la Diputación también baraja "la posibilidad de sumar nuevas líneas de anticipos a las ya vigentes de financiación de inversiones, refinanciación de operaciones a largo plazo y las de operaciones a corto plazo o de tesorería, siempre dentro de la legalidad vigente".