CHA pide al Gobierno de España que "deje de mirar a otro lado" ante la "imposibilidad" de sostener las laderas de Yesa

El secretario territorial de CHA y portavoz en las Cortes autonómicas, Joaquín Palacín, ha solicitado al Gobierno de España que opte por el "principio de prudencia" y adopte medidas "para acabar con este despilfarro". Esta formación acudirá con esta finalidad a la concentración convocada este sábado, 4 de enero, a las 19.30 horas, en la localidad navarra de Sangüesa, aguas abajo del embalse.

CHA también ha mencionado en una nota de prensa las conclusiones del informe sobre la seguridad de la ladera derecha de Yesa presentadas por el Gobierno de Navarra hace menos de un mes, "donde se hablaba de la necesidad de medidas adicionales para garantizar la seguridad de la presa actual, aunque no se llegara a materializar el recrecimiento de la misma".

A este informe hay que sumar que el último de la CHE sobre la seguridad del recrecimiento de Yesa, que "también ponía manifiesto que la ladera derecha requiere un seguimiento continuo puesto que no haya un movimiento significativo no supone que no se mueva y el problema esté resuelto", han apuntado desde CHA.

Joaquín Palacín ha recordado que se llevan gastados 460 millones de euros en una obra presupuestada en 113 "y aún no se han acabado las actuaciones".