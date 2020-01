Paro.- CCOO y UGT alertan de la temporalidad y CSIF lamenta que las mujeres "no ven ningún atisbo de mejora"

Ha habido un descenso de desempleados del 13,49 por ciento respecto al mes de noviembre, 564 desempleados más comparándolo con el año anterior, lo que supone un aumento del 1,36 por ciento, han señalado los sindicatos.

CCOO ha destacado en un comunicado la temporalidad del 97,97 por ciento en los nuevos contratos. "Nos hace mirar estos datos aparentemente positivos con cierta distancia y sin aspaviento, por la temporalidad y precariedad que lleva aparejada", según ha explicado la secretaria de Empleo y Juventud de CCOO Jaén, Sara García.

García ha valorado que "la precarización laboral es un modo de opresión que repercute negativamente lastrando oportunidades y erosionando derechos en el ámbito del trabajo y el empleo, y que traslada sus efectos a todo el tejido social, fragilizándolo".

La secretaria de Empleo y Juventud de CCOO Jaén ha señalado que "los distintos gobiernos deben apostar por impulsar otra política de creación de empleo, crecimiento económico con innovación y tecnología, una política económica plenamente volcada a favor de la industria y el medioambiente".

De su lado, UGT ha valorado negativamente los datos, ya que "además de ser el menor descenso en diciembre de los últimos cuatro años, viene marcado por la temporalidad extrema de los contratos para las campañas del olivar y navideña con un descenso del empleo registrado en el último año del 1,36 por ciento".

"Difícilmente pararemos el problema creciente de la despoblación de nuestros pueblos, si la mujer no encuentra oportunidades laborales que arraiguen a la población al territorio", ha agregado en un comunicado UGT.

Por su parte, el presidente de CSIF Jaén, Joaquín Álvarez, ha explicado en una nota que "el mes de diciembre siempre es un buen mes para la bajada en el número de parados en Jaén, ya que la campaña de la aceituna y la de Navidad absorben la mayoría de los nuevos trabajadores".

"Los indicadores alertan de una nuevo bajón de la economía y Jaén no está preparada para ello, aun estamos saliendo, como quien dice, que aquella crisis económica, no se han recuperado los derechos laborales y económicos perdidos y esta vez sí tenemos que ponernos la venda antes de darnos el golpe", ha asegurado el presidente de CSIF Jaén, precisando que "no podemos volver a permitir tener 70.000 parados".

Igualmente, Álvarez ha lamentado que "la mujer es el colectivo más afectado" porque mientras entre los hombres, el paro ha descendido en más de 4.000 personas, "entre las mujeres solo ha descendido en la mitad con respecto al mes anterior".