Les 'Magues de Gener' reivindicaran la defensa de l'horta en la cavalcada del 12 de gener

Organitzada per la Societat Coral El Micalet al costat d'un ampli nombre d'entitats i col·lectius col·laboradors, la cavalcada culmina tot un seguit de activitats culturals que arranquen en el mes de desembre per la 'Festa de la Infantesa', una expressió cívica i festiva destinada als menors i que celebra el solstici d'hivern.

Amb aquesta iniciativa, es recupera la 'Festa del Xiquet' de finals de l'any 1936, que va ser organitzada pel govern de la Segona República per a "obsequiar i alegrar als milers de xiquets i xiquetes refugiats que havien fugit del perill de les bombes".

Les xapes amb les icones de la festa enguany seran de color roig i la vareta de les magues tindrà forma d'hortalisses com a reivindicació i metàfora de la defensa de l'horta. A més, es repartiran entre els assistents borsetes plenes de llavors amb l'objectiu de "fomentar la sostenibilitat".

Així ho han manifestat aquest divendres el president de la Societat Coral El Micalet, Tonetxo Pardiñas, i la coordinadora de l'acte i membre d'aquesta entitat, Cristina Escrivà, en roda de premsa al costat de les tres magues de gener d'enguany: la professora d'anglés i sindicalista Beatriu Cardona (Igualtat); la docent i ecologista Lucrecia Manzanares (Sororitat-Fraternitat) i la periodista i exdiputada Llum Quiñonero (Llibertat).

El recorregut de la cavalcada serà el mateix que el de les anteriors edicions. Començarà les 11.30 hores en el Parterre i recorrerà els carrers de la Pau i Sant Vicent per a finalitzar en la Plaça de l'Ajuntament. L'actuació d'Al Tall i del grup d'albaes Pignatelli serà una de les grans novetats d'enguany quan finalitze la marxa.

Com en les anteriors edicions, en finalitzar el recorregut, les 'Magues de Gener' pujaran al balcó del consistori, on els rebrà l'alcalde Joan Ribó, i pronunciaran uns discursos. Enguany seran 48 grups els que les acompanyaran de manera altruista per a "omplir els carrers de màgia, música i alegria".

En la cavalcada es repartiran caramels, centenars de flors de paper, globus en forma d'animals, llibres, caretes i llapis de colors, entre altres sorpreses. Tots els regals estan fets de manera artesanal per a fomentar la sostenibilitat i amb l'objectiu que els xiquets es porten a casa "un producte natural que s'ha fabricat amb molt d'afecte".

Segons ha indicat el president del Micalet, "cada vegada més famílies acudeixen a aquesta festa i cada any són més els xiquets que venen a gaudir de la cavalcada i de les paraules de les magues".

FEMINISME I CULTURA

Des de la Societat Coral El Micalet han manifestat "estar fent història" amb una festa que "ha vingut per a quedar-se". "Pot ser que aquest siga la primera cavalcada en la qual les dones són les protagonistes representant els valors de llibertat, igualtat i fraternitat", han assegurat.

'Igualtat' (Beatriu Cardona) repeteix enguany per segona vegada sobre la carrossa com a maga veterana d'aquesta edició. Cardona ha remarcat la importància de la màgia dels valors de la 'igualtat, llibertat i sororitat' i ha volgut agrair al Micalet l'oportunitat de participar un any més en la cavalcada: "És el millor regal que una activista feminista podria tindre".

Per la seua banda, la maga 'Sororitat-Fraternitat', Lucrecia Manzanares, ha celebrat poder formar part d'una cavalcada que "fomenta la lluita per la igualtat" i "transmet valors com la sororitat i l'agermanament entre dones".

'Llibertat', Llum Quiñonero, ha volgut convidar a tota la ciutadania a participar en aquesta festa: "El dia 12 serà un dia de festa, de fantasia i de màgia", ha dit, i ha afegit que "és una festa inclusiva on qualsevol persona independentment de les seues pròpies creences pot gaudir d'aquesta mostra de la cultura valenciana".

Diverses activitats culturals s'han inclòs en la Festa de la Infantesa des de fa dos setmanes. La societat musical va publicar el llibre 'Cançons laiques 2' en el qual han participat 15 poetes que han col·laborat en aquest treball que inclou un disc amb diverses cançons infantils, i també l'exposició 'La màgia de la infància', amb fotografies de Miquel Gómez Sahuquillo i comisariada per Cristina Escrivà i Francesc Piera.