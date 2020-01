Puig convida la UE i el futur Govern a una "gran coalició" per a salvar l'Albufera de València

"L'Albufera forma part de la nostra ànima col·lectiva; hem de salvar-la perquè és salvar la identitat dels valencians", ha reivindicat en declaracions als mitjans en El Palmar (València) en una visita a la llotja i a la Comunitat de Pescadors abans d'un passeig amb barca pel llac.

Per a aconseguir-ho, Puig ha anunciat la pròxima visita del vicepresident primer de la Comissió Europea i encarregat del 'Pacte verd europeu', Frans Timmermans, una persona que "estima la nostra terra i segur que ajudarà un gran projecte per a recuperar i fer possible el futur de l'Albufera".

També ha confiat en el suport del futur govern del també socialista Pedro Sánchez, si tira endavant el seu debat d'investidura aquest cap de setmana, al costat d'institucions com la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), l'Ajuntament de València, la societat civil i "totes les persones que estimen l'Albufera".

Aquest "gran acord" entronca amb el pacte verd per al futur de la Comunitat Valenciana que va anunciar el propi Puig en el seu missatge de comiat de 2019. "El futur de l'Albufera és possible, però ho hem de fer amb un itinerari compartit", ha asseverat.

"MERAVELLA CULTURAL I NATURAL"

El parc natural és "una part fonamental de la identitat dels valencians", "una meravella paisatgística, cultural i natural" i un ecosistema "bàsic per a entendre el sud d'Europa" que segueix amb vida "gràcies als pescadors i als homes i dones que viuen en el seu entorn".

Per tot açò, el 'president' ha cridat a "fer tot el que estiga en la nostra mà perquè tinga totes les oportunitats" però, açò sí, "sense parlar en termes de melancolia o cert determinisme, tot el contrari: L'Albufera té molt futur i entre tots anem a fer-ho possible".