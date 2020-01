El concejal cacereño Teófilo Amores aclara a Moncloa que él no escribió el tuit sobre Pedro Sánchez

20M EP

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Cáceres Teófilo Amores haremitido un escrito a Moncloa en el que reconoce que él no escribió el tuit sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer que ha sido denunciado ante Fiscalía. No obstante, ha reconocido la "dureza y la gravedad" del mensaje y ha pedido perdón a los afectados por lo sucedido.