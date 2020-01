Hisenda ha retornat 1.039 milions a tancament d'any a 1,5 milions de contribuents d'IRPF a la Comunitat Valenciana

Per províncies, a Alacant s'han retornat més de 331 milions; a Castelló, més de 130, i a València més de 577 milions d'euros.

En l'àmbit nacional, s'han retornat ja 10.209 milions d'euros a 14.061.000 contribuents, la qual cosa implica que ja s'ha realitzat el 97% de les devolucions sol·licitades i s'ha abonat el 94,1% dels imports sol·licitats.

Segons les dades del Ministeri d'Hisenda, a tancament d'any les devolucions creixen un 3,9% pel que fa a les mateixes dates de la campanya anterior, fins als 14,06 milions, i els imports retornats pugen un 8,8%, fins als 10.209 milions d'euros.

En tots dos casos les xifres se situen per damunt del creixement de les devolucions sol·licitades (14,48 milions de persones, un 3,6% més) i els seus imports (10.846 milions d'euros, un 8,3% més).

Les declaracions presentades en la passada Campanya de Renda a tancament d'any han totalitzat més de 20,69 milions, un 3,5% més que l'any anterior, destacant l'increment del 15,5% registrat en l'import de les declaracions amb resultat a ingressar, fins als 11.998 milions d'euros, que vé motivat, principalment, per un fort augment dels guanys patrimonials.

En paral·lel, el nombre de declaracions amb saldo a ingressar va créixer un 2,5%, amb 5,35 milions de persones.

LES DECLARACIONS PER 'APP' PUGEN UN 45% I PER TELÈFON UN 33%

La campanya de 2018 conclosa ha explicat com a principal característica amb la consolidació de les dos vies de presentació no presencial alternatives a la web de l'Agència (l'aplicació mòbil i el pla 'Li Cridem' de confecció telefònica de declaracions), a les quals s'ha donat un nou impuls, al mateix temps que s'ha mantingut el tradicional servici d'atenció presencial en oficines, presentant-se en plataformes de Renda una mica més de 2,1 milions de declaracions, xifra molt similar a la del passat any.

Quant a l'aplicació mòbil, per aquesta via s'han presentat més de 290.000 declaracions, un 45,5% més que en la campanya passada. D'eixe total, més de 221.000 són presentacions 'en un sol clic' i la resta es corresponen amb casos de contribuents als quals l'aplicació ha derivat a la web de l'AEAT per a realitzar alguna modificació i han tornat a la 'app' per a concloure la presentació.

Al seu torn, s'han presentat per via telefònica mitjançant cites prèvies concertades pel pla 'Li Cridem' més de 239.000 declaracions, un 33,3% més.

L'Agència Tributària ha destacat que el nou impuls donat a aquestes vies alternatives de presentació telemàtica, juntament amb les millores incorporades en Renda Web, són elements que han contribuït a una nova acceleració de presentacions en el primer tram de la campanya.

Així, per al moment en què va arrancar l'assistència en oficines, el 14 de maig, ja havien presentat la seua declaració 574.000 contribuents més que l'any passat en les mateixes dates, dels quals quasi 236.000 van ser contribuents que en la campanya anterior havien esperat a rebre assistència en les oficines i, no obstant açò, van aprofitar les diferents vies d'ajuda no presencial per a accelerar el procés.