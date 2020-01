Puig creu que "s'entreveu" una solució per a Catalunya amb el pacte PSOE-ERC però sense eixir de la Constitució

Puig ha valorat positivament l'acord i ha confiat que el nou govern PSOE-Unides Podem "siga realitat a partir del 7 de gener", després del debat d'investidura en el Congrés. L'objectiu, "un govern progressista que respecte les lleis, com no pot ser d'una altra manera, des de la Constitució i l'Estatut", ha defès a preguntes dels periodistes abans d'un passeig amb barca per l'Albufera.

Sobre si la consulta a Catalunya dependrà del Congrés o del Parlament, ha advocat per mantindre el diàleg en la taula de negociació entre PSOE i ERC: "Davant una situació de conflicte, discrepància, se li pot cridar com es vullga, solament hi ha un camí en democràcia: el diàleg".

Eixe diàleg, ha insistit, ha de ser "sobre la base de la normativa constitucional i l'ordenament jurídic, perquè la democràcia és precisament això". "Ho vam dir sempre en uns altres temps quan hi havia violència: tot es pot parlar i discutir, però evidentment hi ha un marc constitucional que respectar", ha emfatitzat.

Fins llavors, ha lloat l'acord entre socialistes i republicans per a "eixir de la situació de bloqueig a la qual havien portat la falta de generositat de les dretes", recordant que "PP i Ciutadans ja van dir des del primer moment que no anaven a ajudar la governabilitat".

Per a Puig, pactar amb ERC és "la solució més ajustada al que van dir els ciutadans" en les urnes el 10 de novembre, mentre que "les dretes volien matar d'avorriment la societat per a veure si els tocava a ells governar". Ha criticat així que "algunes dretes pensen que els correspon la governabilitat com a patrimoni natural" quan "els ciutadans han demostrat que volien un govern progressista i és el que tindran".

En clau valenciana, ha saludat el pacte PSOE-Compromís com "tremendament positiu" per situar la Comunitat en el programa de govern, al fil del pacte del Botànic II que comparteixen aquests dos partits al costat d'Unides Podem. "Consolida, potència i dona més força a l'acord valencià", ha asseverat, assegurant que el Consell és "se sent absolutament còmplice" del futur Govern de Sánchez.

Sota aquest prisma, ha cridat a "assumir la realitat espanyola que està en la Constitució, un país compost entre nacionalitats i regions, amb voluntat de conviure i cohabitar: Tenint en compte que som diferents en algunes coses i volem ser iguals en el fonamental, els drets i les oportunitats".

A ARRIMADAS: "ELS CIUTADANS S'HAN PRONUNCIAT SOBRE CS"

D'altra banda, respecte la crida de la líder de Cs, Inés Arrimadas, perquè els barons socialistes frenen el que veu com un "govern 'frankenstein'", ha garantit que l'atendrà si li crida "com hauria d'haver fet el líder de Ciutadans -aleshores Albert Rivera- quan li va cridar Pedro Sánchez en la Moncloa i es va negar a anar".

Puig ha remarcat que "els ciutadans s'han pronunciat clarament respecte a Ciutadans" amb els seus resultats en les últimes eleccions, amb el que ha lamentat "profundament" que aquest partit "va menysprear l'oportunitat de tindre un pes rellevant en la política espanyola". Ha exigit als 'taronges' que facen autocrítica sense "tirar la culpa als espanyols".