Excusas para viajar: diez eventos que no te puedes perder en 2020

Si estamos faltos de imaginación, cosa rara en el adicto a los viajes, el calendario nos puede echar una mano. Como nos cuentan en Skyscanner, 2020 viene cargado de eventos: conciertos, festivales de música o de teatro, actividades deportivas o festividades. Todos son perfectas disculpas para hacer la maleta. Este portal de reservas ha seleccionado estos 10 destinos.

Enero: Amsterdam Light Festival, Ámsterdam (Países Bajos)

Rincones de Amsterdam engalanados durante su Festival de la luz. TURISMO DE HOLANDA

Este festival de la luz comenzó el pasado 28 de noviembre, pero aún tenemos tiempo para disfrutarlo hasta el 19 de enero. Ámsterdam se llena de instalaciones luminosas realizadas por los mejores artistas nacionales e internacionales. Esta octava edición del festival tiene como tema central “Disrupt!”, es decir, “interrumpir” o “alterar”.

Febrero: Carnaval de Niza, Niza (Francia)

Una carroza durante el desfile de la celebración del Carnaval de Niza. Sebastian Nogier / EFE

Del 15 al 29 de febrero, la glamurosa capital de la Costa Azul se llenará de colores, música, flores y luces. Con una historia que tiene más de siete siglos, los eventos más característicos del Carnaval de Niza son las llamadas “batallas de las flores”. Son cinco cabalgatas de carros delicadamente adornados con más de 100.000 flores, que discurren por el Paseo de los Ingleses mientras los asistentes reciben toneladas de mimosas y otros tipos de flores. El desfile de carrozas más importante del año es la llamada “Parada Nissarda”. La carroza del rey del carnaval suele superar los 20 metros de altura.

Marzo: St. Patrick’s Day Festival, Dublín (Irlanda)

Miles de personas disfrutan del desfile del día de San Patricio en Dublín. GTRES

Del 13 al 17 de marzo, la capital de Irlanda se vestirá de verde, con conciertos, talleres, obras de teatro y, por supuesto, el gran desfile del 17 de marzo. Este comienza por Parnell Square, pero la marea verde discurre bailando por O’Connell Street, Westmoreland Street, Dame Street y Lord Edward Street hasta pasar por la Christ Church Cathedral y, por supuesto, St. Patrick Cathedral.

Abril: Snowbombing, Mayrhofen (Austria)

Del 13 al 18 de abril, en la pequeña Mayrhofen, en los Alpes tiroleses, se celebra cada año el Snowbombing. La 21ª edición de este festival te brindará 7 días de diversión entre las nevadas pistas de la estación de esquí. Podemos combinar los deportes de invierno con conciertos de música electrónica en iglús o bosques alpinos, clases de yoga, sesiones de spa e, incluso, rondas de citas rápidas en los telesillas.

Junio: Parklife, Mánchester (Reino Unido)

Del 13 al 14 de junio se celebra el Parklife, uno de los festivales de música multigénero más aclamados del mundo. En Mánchester se dan cita cada año, fundamentalmente, DJs underground, pero también grupos de hip hop, pop, rock y grime. El ambiente de Parklife sigue siendo todavía bastante íntimo, lo que lo hace un poco diferente a otros festivales de este tipo.

Julio y agosto: Juegos Olímpicos de Tokio, Tokio (Japón)

Es uno de los grandes eventos del año, sin duda. Aunque los precios de los alojamientos ya están por las nubes, aún puede encontrarse un vuelo a Japón a precio razonable para disfrutar de los tesoros de la capital nipona, al tiempo que de las competiciones deportivas. Se celebran del 24 de julio al 9 de agosto y aunque muchas entradas a los eventos deportivos ya están vendidas, también saldrán muchas a la venta en primavera.

Agosto: Fringe Festival, Edimburgo (Reino Unido)

Una de las actuaciones del festival Fringe, en Edimburgo. Fringe (David Monteith-Hodge)

Del 7 al 31 de agosto, tiene lugar en la capital escocesa el festival de artes más grande del mundo. Desde 1947, cada mes de agosto se celebra el Fringe Festival, que transforma a la ciudad en un gigante escenario de obras de teatro, musicales, exposiciones de arte, espectáculos infantiles, exhibiciones de danza y muchísimas actividades más. Habrá más de 3.000 eventos (muchos de ellos, gratuitos) a lo largo de más de 300 puntos repartidos por Edimburgo.

Agosto y septiembre: U.S. Open Tennis Tournament. Nueva York (EE UU)

Rafael Nadal muerde el trofeo de ganador del Abierto de Tenis de Estados Unidos. EFE

Para descrubrir o volver a Nueva York no hacen falta muchas disculpas, pero por si acaso... Del 24 de agosto al 13 de septiembre tiene lugar el U.S. Open o Abierto de Estados Unidos. Rafael Nadal ha ganado en el torneo masculio en cuatro ediciones, la última de ellas en 2019. Además, en septiembre el calor en Nueva York va disminuyendo, no hay tanto turismo como en verano y los vuelos son más baratos.

Octubre: Mysore Dasara, Mysore (India)

Una carroza a su llegada al Palacio Mysore en la víspera del Festival Dasara, en Mysore, India. Manjunath Kiran / Efe

Mysore no es una de las ciudades más visitadas de India. Ubicada en el estado de Karnataka, al sur del país, Mysore y, de manera más concreta en el tranquilo barrio de Gokulam, es la cuna del yoga Asthanga. Si a visitas del 17 al 26 de octubre, conocerás el Dasara, uno de los festivales más importantes de India. No faltan los desfiles, los conciertos, las demostraciones de bailes típicos, las ferias de comida y, por supuesto, pomposas decoraciones de calles y edificios. En Mysore también podrás visitar algunos edificios de corte colonial, como el sorprendente Palacio Real o el Palacio Jaganmohan, o templos como el que se ubica las colinas de Chamundi.

Noviembre: Loi Krathong (Tailandia)

Un mono transporta un 'Krathong", la cesta elaborada para homenajear a la diosa del agua y a Buda durante la fiesta del 'Loy Kratong'. EFE

Uno de los festivales más especiales del Sudeste Asiático es la celebración del Loi Krathong. Tiene lugar el día de luna llena del duodécimo mes del calendario lunar tailandés, por lo que el 2020 podrás vivirlo el 1 de noviembre. Millones de tailandeses confeccionarán su krathong, es decir, una pequeña balsa hecha con hoja de banano y flores que tirarán al río para simbolizar la separación de las cosas malas. Skyscanner aconseja conocer esta festividad en Chiang Mai, que es donde se vive con mayor intensidad.