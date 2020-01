Escobar (PP) critica "la opacidad y negligente gestión" del PSOE tras la paralización de obras del Nudo de Vara de Rey

Conrado Escobar ha querido hacer estas valoraciones justo en la confluencia de las calles Vara de Rey y Duques de Nájera "como imagen gráfica" de esta paralización, ha explicado. Una zona que "representa el vacío y una opacidad de un nudo especialmente crítico para la ciudad". Desde su paralización -ha continuado- "no hay más novedades".

Ante ello, ha continuado, "nos encontramos en un vacío administrativo y político y en escenario repleto de incertidumbres" y "afirmamos desde el PP que la única responsabilidad de esta decisión unilateral que supuso la ruptura del consenso político y del proyecto de ciudad en ejecución es únicamente del equipo de Gobierno municipal, del alcalde Pablo Hermoso de Mendoza y de los partidos que le rodean en el actual equipo de Gobierno".

Además, Conrado Escobar ha querido recordar a los riojanos que "a día de hoy no tenemos respuesta a interrogantes" como los siguientes: "¿Qué se va a hacer, cuándo van a reanudarse las obras, cuándo van a acabar o cuánto nos va a costar a los logroñeses?". Lo único cierto -ha continuado- "es que con el proyecto anterior, las obras iban a acabar en abril de 2020 y ahora no sabemos nada".

Conrado Escobar sí que ha dado a conocer "ciertas novedades" desde la perspectiva administrativa, a través de una respuesta parlamentaria "en la que se dice claramente que la responsabilidad administrativa y sobre las consecuencias económicas de la decisión es exclusivamente del equipo de gobierno municipal".

"NO HA HABIDO REUNIONES CON EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LIF"

También se sabe que "no ha habido ninguna sola reunión del Consejo de Administración de LIF para pronunciarse sobre la resolución del contrato que estaba en curso y que el Convenio de Capitalidad firmado entre Pablo Hermoso de Mendoza y el Gobierno de La Rioja detrae una partida de 100.000 euros en los que estaba prevista la intervención en la zona".

Por todo ello, y en palabras de Escobar, "parece que el Gobierno de La Rioja ha dejado solo al Ayuntamiento de Logroño".

"También nos consta que hay un informe de la Abogacía del Estado en la que imaginamos que planteará alguna serie de reparos en torno a esta operación", ha afirmado Escobar.

Ante todo ello, ha explicado, "hoy estamos en un entorno de incertidumbre y, evidentemente, esta situación hay que denunciarla con la mejor de las intenciones pero con firmeza porque Logroño no puede permitirse esta situación".

Desde el PP, ha continuado, "no podemos admitir que con las molestias y problemas que este espacio genera a comerciantes y vecinos, siga esta zona con esta especie de agujero negro en el que el responsable es el alcalde de Logroño".

Además, también ha lamentado "la opacidad con la que se está desarrollando todo este proceso. No hay transparencia, no se ha comunicado nada y no tenemos ninguna información al respecto" aunque "tenemos la sospecha de que en el Ayuntamiento no saben quién tiene que dar el siguiente paso administrativo".

"HERIDA ABIERTA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD"

Esta situación -ha finalizado- supone "una gran herida abierta en pleno centro de la ciudad".

"Estamos ante una gran negligencia del Equipo de Gobierno de Pablo Hermoso de Mendoza, la decisión adoptada va a suponer graves consecuencias para la ciudad y su responsabilidad es analizar el coste futuro que el cambio de trazado va a conllevar para la ciudad y los vecinos, algo que o no se ha hecho o se está ocultando a todos los logroñeses".

A lo que debemos añadir "las consecuencias directas en la financiación del soterramiento, en 2021 el Ayuntamiento de Logroño debe pagar 35 millones de euros dentro del compromiso de financiación del préstamo solicitado". En este sentido, han recordado que el cambio en el trazado conllevaría una nueva modificación del PERI Ferrocarril y los terrenos con los que estaba previsto la financiación de las obras no estarán disponibles para la venta.

Además, el Grupo Municipal Popular ha recordado "que tampoco se está avanzando en las siguientes fases del soterramiento que esperan los vecinos de la zona Oeste de la ciudad".