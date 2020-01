Cs Palma reclama a Emaya que "asuma responsabilidades" por mezclar residuos en la recogida en el centro

En un comunicado, Pomar ha cuestionado que no se avisara a la ciudadanía de que estos días no habría recogida selectiva. "Lo que se ha producido no es un error de comunicación, es que han querido ahorrarse la recogida selectiva esos días y les han cogido con las manos en la masa", ha manifestado Pomar.

La concejal ha apuntado que "los palmesanos tienen más conciencia de reciclaje que el propio Ayuntamiento", y ha criticado que hasta que la situación no se ha denunciado en redes sociales, "Emaya no ha avisado".

"Este equipo de gobierno miente a la gente cuando dice que Palma es más verde y sostenible que nunca, porque la ciudad nunca había estado tan sucia", ha insistido Pomar, que ha recordado "los vertidos fecales en la Bahía cada vez que llueve".

Finalmente, la portavoz de Cs en Cort ha lamentado que con esto "Emaya conseguirá que la gente deje de reciclar". "La administración es la primera que debe dar ejemplo", ha reivindicado Pomar, que ha concluido señalando que "no sirve de nada" la postura contra el cambio climático "si luego se queda en papel mojado".