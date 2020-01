Gamarra (PP) lamenta que la presidenta de La Rioja "arrodille a riojanos" a cambio de que Sánchez siga en Moncloa

Cuca Gamarra se ha referido así a los acuerdos conocidos de cara a la próxima sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno junto al también diputado nacional, Javier Merino. En este sentido, Gamarra ha sido clara: "Los dos diputados riojanos del PP en el Congreso votaremos 'no' por responsabilidad y lealtad a La Rioja y a los riojanos".

La vicesecretaria de Política Social ha querido analizar el contenido de los acuerdos llegados con el PNV, Esquerra Republicana y Podemos y ante ello ha reiterado: "diremos 'no' a Pedro Sánchez, 'no' a Pablo Iglesias, 'no' a Rufian ni a Bildu ni al PNV" y se ha preguntado "qué harán los representantes socialistas en Madrid durante la votación".

En este punto, ha continuado Gamarra: ¿Qué van a hacer los diputados del PSOE, María Marrodan y Juan Cuatrecasas, van a traicionar a los riojanos apoyando este Gobierno y el compromiso que asumieron durante la campaña electoral".

Ante ello, ha recordado, "La Rioja es una comunidad constitucionalista que cree en el orden constitucional porque nos consideramos iguales al resto de españoles y eso es lo que se traicionará durante esta investidura si los dos diputados del PSOE de La Rioja anteponen los intereses de Sánchez a los de los riojanos".

La diputada nacional ha advertido, además, que estos principios de acuerdos afectarán "negativamente a La Rioja" en diversas materias como el efecto frontera, en materia fiscal, la judicialización de las discrepancias, objetivos de déficit y que además rompe la igualdad entre españoles y la posibilidad de decidir y habla de consultas y referendums donde los riojanos no participamos"

Por todo ello, desde el PP de La Rioja "seremos leales a los rioajnos y votaremos 'no' porque eso responde a nuestro compromiso con los riojanos".

