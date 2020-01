CIE No denuncia la detenció en Sapadors d'un menor des de fa una setmana "malgrat provar la seua minoria d'edat"

L'entitat ha subratllat en un comunicat que el tancament de menors en els CIE "viola tota la normativa internacional de protecció dels xiquets i xiquetes i la legislació espanyola, des de la pròpia Constitució fins a les disposicions del Ministeri de l'Interior, que estableix que no podrà acordar-se l'ingrés de menors en els centres d'internament".

No obstant açò, ha lamentat que "continua sent una pràctica habitual" posat que el propi Ministeri de l'Interior "va reconéixer que en 2018 es van tancar a 89 menors, el doble que l'any anterior".

En la interlocutòria d'internament dictada pel Jutjat d'Instrucció número 2 d'Almeria es va fer constar a H.T. "com a major d'edat, malgrat que el xic va dir que tenia 16 anys i que va nàixer en 2003, declaració que coincidia amb l'indicat per les fotocòpies del document d'identitat i de la partida de naixement que portava amb si des d'un primer moment així com amb la documentació original remesa posteriorment per la família".

"De forma sorprenent, la data de naixement coincideix en dia i mes en la interlocutòria d'internament i en les fotocòpies de la documentació del xic, però canvia l'any: en la interlocutória judicial el xic ha nascut dos anys abans amb el que per a les autoritats espanyoles és major d'edat oficialment", ha explicat l'entitat, que el passat mes de juliol va denunciar davant el jutge de control del CIE un cas similar, el d'un menor d'edat identificat amb el mateix dia i mes de naixement que els que apareixien en les fotocòpies de la seua documentació, però com havent nascut dos anys abans.

El 29 de desembre, després de l'advertiment dels propis migrants tancats en el CIE, integrants de la Campanya es van entrevistar amb H.T. per a conéixer el seu relat i recaptar tota la documentació disponible per a intentar posar fi a la seua privació de llibertat i evitar la seua devolució a Algèria.

DOCUMENTACIÓ ORIGINAL

Segons l'entitat, el jove va manifestar tindre 16 anys i va mostrar les fotocòpies del seu document d'identitat i de la de la seua partida de naixement, però es va haver de contactar amb la seua família a Algèria perquè enviara la documentació original. Després de l'enduriment dels criteris de la Fiscalia General de l'Estat respecte a la identificació dels menors estrangers no acompanyats, únicament són acceptats per a demostrar la minoria d'edat els documents originals, autèntics i identificatius.

En aquest cas, la família, que pateix "grans dificultats econòmiques", va enviar la documentació original "immediatament". El 30 de desembre la Campanya va presentar davant el Jutjat d'Instrucció número 3 de València, en funcions de control del CIE, un escrit exposant els fets, amb còpies del seu document d'identitat i de la seua partida de naixement, i posant en coneixement del magistrat que la documentació original i autèntica "estava ja en camí".

Després de rebre la documentació original, el 2 de gener es va registrar un escrit en el jutjat de control demanant la "immediata posada en llibertat del menor" i que aquest passara "a la disposició dels òrgans de protecció oportuns, sense necessitat de la realització de proves complementàries de determinació de l'edat", sobre la base de la jurisprudència del Tribunal Suprem que considera que no escau a la realització d'eixes proves mèdiques quan el menor es trobe documentat amb document original i autèntic del que es puga desprendre la seua identitat, nacionalitat i data de naixement.