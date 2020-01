ERC valida l'acord amb el PSOE i permetrà la investidura de Sánchez

20M EP

El Consell Nacional d'ERC ha validat aquest dijous amb el 96,5% dels vots l'acord que ha aconseguit amb el PSOE d'establir una taula de negociació entre governs per a cercar una solució al conflicte a Catalunya, per la qual cosa s'abstindrà en la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern.