Amaral vuelve a Logroño dispuesta a dar "una fiesta" y un concierto "muy potente" dentro de Actual'20

Así lo ha expresado a Europa Press Juan Aguirre, la mitad de Amaral ha recordado en una entrevista "lo bien acogidos que nos hemos sentido siempre en Logroño" pero, sobre todo, "en nuestro primer concierto del año". En el año 2017, cuando presentaron 'Nocturnal' en el Palacio de los Deportes, el "cariño del público fue espectacular" y, por ello, gracias a ese gran recuerdo, Amaral vuelve al mismo lugar para dar a conocer, en esta ocasión, 'Salto al Color', su octavo disco de estudio.

Una noche para disfrutar de las letras de 'Mares igual que tú', 'Bien alta la mirada', 'Juguetes Rotos', 'Nuestro tiempo'... y, como no, entremezcladas también con los grandes éxitos de sus anteriores discos aunque Aguirre no ha querido desvelar cuáles serán. "Intentamos, sobre todo, recoger las peticiones de nuestro público, incluso a veces nos escriben por las redes sociales para decirnos cuáles les gustaría que sonaran, nosotros no tenemos nada marcado, lo que ellos nos digan", ha asegurado.

Lo que está claro es que Amaral ofrecerá "un concierto potente" porque vienen "con muchas ganas". Directos desde Zaragoza, donde estarán pasando sus vacaciones de Navidad, llegarán a Logroño el día 4 de enero con un concierto "muy completo" porque, como ha reconocido, "hay tiempo suficiente para todo".

Además, Juan Aguirre ha querido dar las gracias a su público "porque siempre han seguido de cerca nuestra evolución y han estado muy pendientes de cada disco y de cómo hemos ido creciendo".

LA ESENCIA DE AMARAL "SIGUE SIENDO LA MISMA"

Desde que sacaran su primer disco en 1998, bajo el mismo nombre del grupo, Amaral ha ido evolucionando de forma constante aunque, como matiza Aguirre, "la esencia sigue siendo la misma". Echando la vista atrás, el guitarrista se acuerda también de cuando comenzaban a actuar en bares y salas pequeñas de Zaragoza aún sin tener ningún disco grabado. "Si en aquel momento nos hubieran dicho que íbamos a tocar en grandes escenarios no nos lo hubiéramos creído".

Éste es, según Aguirre, "el poder de la música. Tú no controlas hasta dónde va a llegar una canción, a veces las cosas pasan por casualidad y son incontrolabes... pero es muy chocante escribir una canción, de forma íntima, para ti, rodeado de sonidos y sentimientos personales y que luego veas cómo crece y hasta dónde llega... ese misterio es algo que lo hace único".

Sobre sus inicios, ha recordado, "comenzamos siendo muy adolescentes y noto que nuestra evolución ha sido constante. Hemos viajado mucho, hemos conocido muchas culturas pero seguimos entendiendo la música de la misma manera a pesar, eso sí, de habernos abierto a estilos nuevos". Para ello, ha afirmado, "no hay ningún secreto, solo dejarnos llevar".

SALTO AL COLOR

Y precisamente de ese "dejarse llevar" llegó hace apenas unos meses 'Salto al color', un nuevo disco que -en palabras de Aguirre- "habla de relaciones personales" porque, "al final de cuentas es lo más importante para una persona".

Un disco que aborda relaciones "de todo tipo" y que "pasan por fases distintas", ha explicado. También trata la relación con el entorno y con el mundo que nos rodea... "canciones para escuchar tú solo, con los cascos mientras paseas, o en grandes escenarios y bailando porque hemos trabajado mucho en conseguir bases rítmicas muy potentes".

Un nuevo disco en el que Eva Amaral se atreve también con el gallego con 'Ondas Do Mar De Vigo', la única versión del disco y que es una introducción sobre una 'cantiga' del siglo XII o XIII. Una canción medieval que llegó casi de "casualidad" y que es un homenaje al hecho de que "cualquier forma de comunicarse entre los seres humanos es buena. La música no entiende de fronteras ni de diferencias idiomáticas", ha explicado Aguirre.

Con todo ello, Amaral hará vibrar el Palacio de los Deportes el próximo 4 de enero. Una noche "para pasarlo bien y en la que hemos puesto en marcha a todo nuestro equipo y les sacamos de sus casas en Navidad para venir a Actual. Para nosotros es emocionante y así queremos que lo sea para la gente que venga a vernos porque aunque nos veáis a nosotros dos, esto es un equipo enorme que hay detrás y todo estará al servicio de hacer el mejor concierto que podamos".

La cita, recuerden, será este sábado, 4 de enero. El grupo compartirá escenario con The Royal Flash y Morgan a partir de las 21,00 horas en el Palacio de los Deportes.