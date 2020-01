María José Cantudo, ganadora de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'

María José Cantudo se coronó este jueves como la nueva ganadora de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, tras una divertida velada en casa de Topacio Fresh, quien preparó la cena a la actriz y sus compañeros, Suso Álvarez y Enrique San Francisco: "Me llevo uno de los recuerdos más bonitos de mi vida", aseguró la triunfadora tras hacerse con el premio de 3.000 euros.

Topacio Fresh fue la última anfitriona en el espacio de Mediaset, donde no logró imponerse a la vedette, que superó a los concursantes tras acumular un total de 22 puntos: "María José es lo más de lo más", opinó la cantante sobre la ganadora, a quien fue la encargada de darle la buena noticia.

"No vine con intención de ganar nada. Lo único que puedo decir es que me llevo uno de los recuerdos más bonitos de mi vida. Sois unas personas estupendas. Han sido unos cuatro días muy bonitos, he conocido a personas estupendas y a un gran equipo", apuntó muy emocionada Cantudo.

La actriz, que vivió tensos momentos en el programa de Cuatro tras las trifulcas que protagonizó con Suso Álvarez, se mostró finalmente muy agradecida con el resultado y recibió la enhorabuena de sus compañeros, que admitieron que esta era una justa ganadora debido al cariño que le puso a su cena.

¡¡María José Cantudo logra la victoria en esta edición gourmet!! #VenACenarTopaciohttps://t.co/LU8bkHCv0Tpic.twitter.com/YAc1Ja4CVS — Ven a cenar conmigo (@VenACenarTV) January 2, 2020

Topacio Fresh, la última anfitriona

En esta entrega, Topacio Fresh sorprendió a los aspirantes con las vistas de su ático a la madrileña Puerta de Alcalá, aunque decepcionó con el primer plato. La concursante, que quedó en el segundo puesto, ofreció en el picoteo unas empanadillas "encargadas".

Asimismo, la argentina remontó con su segundo plato y el postre, así como con el fin de la fiesta, al que acudió Paco Clavel para actuar y enseñar a los concursantes a preparar cócteles.