Arturo Valls pide apoyo al público de '¡Ahora caigo!' tras su mal comienzo de año

El presentador del concurso de Antena 3 no dudó este jueves en subir las escaleras del programa, sentarse en ellas y desahogarse con una persona del público para, posteriormente, explicar a los espectadores lo que le sucedía.

"Qué lástima. Perdonar, ¿cómo estáis?", preguntó a las personas que habían acudido al plató de ¡Ahora caigo! a ver el concurso. "Yo regular. Le estaba contando a Teresa [la señora que estaba a su lado en las escaleras] que hoy no tengo un buen día", afirmó Arturo Valls.

"Se me ha reventado esta mañana una cañería en la cocina, he suspendido el examen de inglés, mi profesor de canto me ha dicho que no puedo evolucionar más, y tengo problemas de próstata", contó el valenciano.

"¿Cómo lo ves?", le preguntó a Teresa, y añadió: "Dime algo para apoyarme". La señora le miró y le contestó: "Pues coge una barandilla". El comentario arrancó las risas del presentador y del público ya que Valls explicó: "Para apoyarme en ella".

Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!'. 20minutos | ATRESMEDIA

"De verdad que, después de ocho años, aun me sorprendéis cada día, esto no tiene precio. Te digo una cosa, me voy deprimido, por una parte, pero contento por la otra", siguió comentando Valls. Y concluyó diciendo: "¡Ahora caigo! es como una montaña rusa".