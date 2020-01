Sergio, en 'First dates': "Mi chica ideal es Edurne, haría cualquier cosa por ella"

El equipo de First dates falló por completo en la elección de comensales ya que, desde el principio de la cita de este jueves entre Mónica y Sergio, era evidente que no tenían nada en común y que no habría un buen final para la velada.

Carlos Sobera recibió en primer lugar a la community manager, a la que preguntó "¿Vienes buscando chico o chica?", quiso saber el presentador. Ella le contestó que "un chico, aunque soy bisexual, ahora estoy en época de hombres".

Mónica, en 'First dates'. MEDIASET

Y añadió que "soy muy enamoradiza y es fatal para la vida el amor rápido porque me obnubila la realidad y luego me pasa lo que me pasa, batacazo".

Su cita fue Sergio, que reconoció que "mi prototipo de chica ideal no es un 10, es un 20, y se trata de Edurne. Para mi es la chica perfecta. Haría cualquier cosa por ella".

Pese a que Matías, el barman, afirmó al verles junto en la barra que "esto pinta muy bien", nada más lejos de la realidad, ya que a ninguno le gustó la elección de su pareja.

Durante la cena, la poca conexión entre ambos hizo que el mozo de almacén señalara: "Mi cita, en una palabra, la definiría como larga, muy larga. Me sentía incómodo". Y añadió que "la he notado muy egocéntrica. Escupía lo que ella quería, pero no me preguntaba nada".

Pero Mónica tampoco lo pasó muy bien durante la velada, ya que cuando Sergio se definió como apolítico, ella afirmó que "los apolíticos me dan mucha pereza".

Al final, como era de esperar, ninguno de los dos quiso tener una segunda cita. "Como amigo sí, pero como pareja, no. Tenemos inquietudes diferentes", señaló Mónica. Por su parte Sergio afirmó que "no somos para nada compatibles".