Otegi reclama también ahora una "mesa de diálogo" que aborde el "problema nacional vasco"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reclamado este jueves que, al igual que en Cataluña, se constituya en Euskadiuna mesa de diálogo con el Estado que "aborde el problema nacional vasco". Además, ha afirmado que esta legislatura la determinarán "la plurinacionalidad y la autodeterminación", y no los Estatutos, y ha emplazado a abordarlos "con seriedad, sin ansiedad y sin prisas", porque "la solución no va a ser un régimen autonómico consolidado y reforzado" como plantean el PSOE y Unidas Podemos en su acuerdo.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Otegi ha destacado que "la gran paradoja es que Sánchez adelantó unas elecciones para no depender de los independentistas, erró en el cálculo y ahora no hay Gobierno en el Estado contra la derecha o frente a la derecha, sin contar con las izquierdas nacionales de Galicia, Cataluña y Euskal Herria".

En este sentido, ha apuntado que EH Bildu "está jugando con responsabilidad, diciendo que no solo se trata de hacer un Gobierno y construir una investidura, sino de poner en marcha una agenda de democratización real". "Si nos dedicamos a eso, estaremos ahí; si no, no estaremos", ha añadido.

Además, ha calificado de "poco edificante" la actual situación porque "parece una cola en un supermercado", en la que cada uno pide lo que quiere. Tras considerar "legítimo y magnífico" que "Revilla pida un tren y los de Teruel Existe pidan lo que tengan que pedir", ha dicho que "la dimensión histórica" de las circunstancias "exige otro nivel".

"Ventana de oportunidad"

Otegi ha señalado que, si EH Bildu se abstiene, es porque son "responsables". "Creemos que se abre una ventana de oportunidad y que es posible explorar la posibilidad, probablemente por última vez, de si un Gobierno del PSOE y Podemos es capaz de revertir los recortes sociales y de derechos sociales de los trabajadores y los pueblos del Estado", ha indicado.

Por ello, ha instado a ir a una mesa a hablar para que "cada cual se retrate" y explique cuál es su proyecto para la vertebración territorial del Estado". "Los independentistas plantearemos la independencia. En el caso de los vascos, hemos llevado una propuesta a la comisión del estatus político que es confederal. Veremos cuál es la de Podemos o la del PSOE", ha explicado.

En esta línea, ha asegurado que Cataluña lleva a Euskadi "una gran ventaja" porque "ha hecho un proceso que ha puesto patas arriba la vertebración territorial del Estado".

Casado tilda de "infame" la opinión de Otegi

El líder del PP, Pablo Casado, considera "infame" que Otegi, "condenado por integración en organización terrorista", vea una "oportunidad" en el Gobierno de Sánchez.

Así lo ha expresado en un mensaje en su cuenta de Twitter, donde ha añadido que "el PP no va a permitir que los albaceas de ETA saquen rédito político de esta legislatura".