Trabajadores de Sniace se concentran por el ERTE y no esperan "ningún milagro" en la negociación

Así, los representantes de la plantilla mantendrán este viernes la tercera y última reunión negociadora del ERTE con la dirección, aunque no creen que consigan llegar a un acuerdo, ya que "en principio" se sentarán con la misma propuesta que han venido defendiendo hasta ahora.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios al inicio de la concentración el secretario del comité de empresa, Francisco Plaza, quien ha recordado que la empresa planteó un paro de 20 semanas como máximo por trabajador y aplicar el ERTE durante todo el año 2020, mientras que los trabajadores proponen que el paro sea de 60 días por operario y durante un periodo de seis meses.

Además, la fábrica parará su actividad durante los meses de abril y mayo, por lo que el comité considera que "con esos 60 días y luego el periodo de vacaciones pasada esa parada, pensamos que podía ser suficiente para amortiguar", ha sentenciado Plaza.

De este modo, ha señalado que, por su parte, "no van a cambiar nada" de su propuesta de cara a la reunión de mañana, al igual que creen que la empresa no va a bajar de las 18 semanas de paro y en el ámbito salarial "ha dejado bien claro que no va a completar ni un 0,1 por ciento dada la situación", por lo que, "salvo milagro", no esperan alcanzar un acuerdo.

Por último, Plaza ha considerado que la continuidad de la fábrica es "viable" pese a conflictos como la guerra comercial entre EEUU y China, que ha hecho que los precios de la celulosa "bajen mucho" y, por tanto, que el coste de producción sea superior al precio de venta de la tonelada de celulosa. "Esto es una de las medidas que obliga a la empresa a tomar esta determinación", ha explicado el secretario del comité.

Esta cita, acordada por los representantes de la plantilla, se produce después de la reunión mantenida este pasado lunes, en la que los sindicatos mostraron su rechazo a la última propuesta de la empresa, para rebajar de 20 a 18 semanas la aplicación del ERTE, que afectaría 229 de los 427 trabajadores pero "sin despidos".