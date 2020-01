Torres responde a Arrimadas que "no se precisan llamadas de última hora" y que "basta con que Cs vote a favor"

"Lo dije el 10N por la noche. Y el 11, el 12... así hasta hoy. No se precisan llamadas de última hora, como la que leo me hará como presidente autonómico Inés Arrimadas. Basta con que Cs vote a favor. De haberlo hecho antes no hubiésemos tenido nuevas elecciones", ha escrito el máximo dirigente canario en su perfil oficial de Twitter.

Por su parte, Arrimadas ha anunciado este jueves que llamará a los barones socialistas que han cuestionado los pactos del PSOE con Unidas Podemos, ERC y PNV para que insten a rectificar a Pedro Sánchez y, si el candidato a la Presidencia del Gobierno se niega, intenten convencer a diputados socialistas de que no apoyen su investidura.

Así, llevará a cabo una ronda de llamadas a los barones del PSOE y empezará con aquellos que se han mostrado críticos con los planes de Sánchez, como los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; de Aragón, Javier Lambán; y de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Mientras, de otros que están en la línea de Sánchez, como la presidenta de Navarra, María Chivite, o el líder del PSC, Miquel Iceta, no espera que cambien de opinión.