Adelante reclama a la Junta que intervenga ante la "situación límite" del Sector F de Almensilla

Mientras estos parcelistas reclaman principalmente la dimisión del representante municipal en la junta de compensación, la renuncia también de la junta de delegados de la entidad y que el Ayuntamiento "fiscalice y tutele" la gestión de la misma, solicitando también que la Junta de Andalucía orqueste algún tipo de "respuesta" ante conflictos como el que desde hace años sacude al Sector F de Almensilla, Ismael Serrano ha considerado "intolerable que en estos tiempos haya 600 familias que vivan sin agua corriente, vertiendo las aguas fecales a pozos ciegos, sin infraestructura eléctrica, sin unas infraestructuras mínimas y servicios en sus calles, pese a que pagan sus impuestos", toda vez que estos propietarios incurren en una alta morosidad al menos respecto a las cuotas y derramas aprobadas en la junta de compensación para financiar las obras destinadas a urbanizar la zona y dotarla de dotaciones básicas.

Esta protesta, en ese sentido, ha surgido después de que el pasado 18 de noviembre la junta de compensación constituida años atrás para promover la urbanización de la zona aprobase una nueva derrama.

Al respecto, Ismael Sánchez recuerda que estos propietarios denuncian "la pésima gestión de la junta de delegados, que no ha sido capaz de inscribir en el Registro de la Propiedad el proyecto de reparcelación, no ha ejecutado la obra de urbanización del sector pese a que se han aprobado derramas por más de 22,5 millones de euros y no se ha aprobado una modificación del plan parcial que conllevaría la modificación del proyecto de urbanización y de un nuevo proyecto de reparcelación".

Junto a la portavoz local de Adelante en el Ayuntamiento de Almensilla, Engracia Rivera, Serrano ha denunciado así "la situación límite por la que atraviesan estos vecinos", reclamando "la implicación de todas las administraciones, el ayuntamiento, la Diputación y la intervención de la Junta de Andalucía para solucionar de forma urgente esta situación". Expresamente a la Junta, el diputado autonómico de Adelante pide que garantice "una auditoría que aclare la situación real de la" junta de compensación tras el conocido desfalco de 3,7 millones de euros.

EL SECTOR F DE ALMENSILLA

Tras ser constituida una junta de compensación del Sector F para hacer frente a la necesaria urbanización de la zona y la instalación de dotaciones para suministros básicos de agua o electricidad, en 2004 fue concertado un préstamo con el banco Santander para sufragar tales obras, con cargo a las correspondientes aportaciones de los propietarios, pero allá por 2015 estallaba el caso del presunto desfalco mediante el cual habrían sido desviados unos 3,7 millones de euros del dinero aprovisionado por la junta de compensación.

El principal encausado por tal extremo es el ex tesorero de la junta de compensación, Julio Mateos, quien confesó en un correo electrónico que se había apropiado de dinero de la cuenta de la entidad, huyendo después a la República Dominicana hasta ser finalmente detenido y encarcelado en agosto de 2016. Desde el pasado mes de mayo, Julio Mateos goza de libertad provisional al acceder a la misma el Juzgado número uno de Coria del Río, que en paralelo ordenaba continuar las actuaciones en su contra por el trámite del procedimiento abreviado.

Además, otro de los frentes del conflicto atañe a las obras de urbanización contratadas en 2011 a la constructora Istem S.L. y paralizadas en 2012 cuando aún estaban muy lejos de su conclusión. Porque sobre la junta de compensación del Sector F de Almensilla pesa una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 18 que le condena a abonar más de 1,75 millones de euros a Istem S.L., por las obras ejecutadas y no pagadas, los costes indirectos, los daños por gastos generales, el lucro cesante y las retenciones, si bien una sentencia posterior de la Audiencia restó 543.580 euros a la cuantía a satisfacer a la mencionada empresa constructora pero mantenía la condena a indemnizar a Istem S.L.

NUEVA SENTENCIA

Recientemente, y a través de una sentencia recogida por Europa Press, el Tribunal Supremo no admitía un recurso de casación promovido por la junta de compensación del Sector F frente a la citada sentencia de la Audiencia, declarando la misma como firme.

En cualquier caso, mientras tiempo atrás la directiva de la junta de compensación anunciaba un acuerdo con el banco Santander para reestructurar el préstamo de 2004, con una quita de unos tres millones y "la retirada de las cláusulas hipotecarias y solidarias", sobre los parcelistas seguirían pesando los pagos y derramas derivados de los costes del proyecto de urbanización de la zona y de instalación de dotaciones para los suministros básicos.

Esta situación, arrastrada durante años, ha coincidido además con el contexto de crisis económica, admitiendo en su momento el presidente de la junta de compensación, Francisco Carvajal, que la situación de este entorno de parcelas había derivado en todo un "conflicto económico y social".