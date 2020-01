Asociación profesional de Técnicos en Emergencias Sanitarias denuncia la situación de "desprotección" de los pacientes

En un comunicado, la asociación ha recordado que Euskadi dispone para atender las emergencias sanitarias extrahospitalarias de la Red de Transporte Sanitario Urgente, compuesta por diferentes ambulancias asistenciales, Soporte Vital Avanzado con Medico (SVAm), Soporte Vital Avanzado con Enfermería (SVAe) y Soporte Vital Básico (SVB). Existe complementariamente a esta red, las ambulancias no asistenciales, conocidas como "concertadas".

EusTES ha explicado que el Gobierno Vasco, a través del Departamento de Salud, licita a empresas privadas parte de las ambulancias de SVAm, todas las ambulancias de SVAe y todas las ambulancias de SVB.

Tras defender que "todas las ambulancias deben ser públicas y no deben estar gestionadas por empresas privadas que buscan un beneficio empresarial", la asociación ha señalado "el gravísimo problema que se plantea es que, la empresa que tiene subcontratada el Gobierno Vasco para la Red de Transporte Sanitario Urgente en Álava y parte de Bizkaia, Larrialdiak, ha decidido dejar de prestar el servicio a menos de 48 horas de finalizar 2019, uno de los momentos en que más carga de trabajo puede llegar a haber".

"El Gobierno Vasco, aun sabiendo que la empresa Larrialdiak no estaba cumpliendo con las normas mínimas de licitación durante meses, no ha hecho nada para evitar que se llegue al actual escenario", ha denunciado, para señalar que el Ejecutivo vasco "ha tenido que recurrir a terceras empresas que envíen y surtan de vehículos las bases afectadas en tiempo record y sin garantizar la idoneidad del material ni de los vehículos que han sido enviados, ni en qué situación están a 2 de enero de 2020, ya que no han pasado una inspección".

La asociación ha advertido de que "la totalidad de la población de Álava y parte de la población de Bizkaia queda gravemente expuesta al no podérsele asegurar una asistencia sanitaria de calidad", y ha considerado "inconcebible que un servicio de urgencias y emergencias sanitarias extrahospitalarias, tenga que pasar por la improvisación de tener que buscar, de forma urgente, ambulancias de empresas privadas para cubrir este servicio vital con un costo económico que desconocemos, en lugar de ser asumido directamente por el Gobierno Vasco como empresa pública".

Por todo ello, desde EusTES han instado al Gobierno Vasco a dar "una solución rápida a este problema, protegiendo en todo momento los intereses de la población o futuros pacientes, y en un segundo lugar a los técnicos de Emergencias Sanitarias y trabajadores afectados".

La asociación ha exigido, además, al Gobierno Vasco la puesta en marcha de acciones que "garanticen la asistencia sanitaria de una manera pública y de calidad", y a "abandonar este modelo que precariza el servicio y pone a la población vasca en riesgo sanitario".