Igea asevera al PSOE que "en su mano está frenar esta locura" de investidura y garantizar la igualdad de los españoles

En un vídeo publicado en su perfil de la red social Twitter, Francisco Igea se pregunta qué diferencia a los ciudadanos de Castilla y León de los de País Vasco o Cataluña.

La grabación, en una línea muy similar a las que han publicado otros representantes del partido Ciudadanos este jueves, comienza por exhortar al secretario regional del PSOE y a "todos los diputados socialistas del Congreso" y a "todos que sigan creyendo en la igualdad".

El vicepresidente de la Junta ha advertido al PSOE de que "ponen en riesgo la unidad de la nación, que garantiza la igualdad de los ciudadanos", por lo que ha reclamado a los representantes socialistas de la Comunidad castellanoleonesa que "en su mano está frenar esta locura" y poder tener "una nación de ciudadanos libres e iguales".

Así, Igea se ha preguntado qué diferencia a los ciudadanos de Castilla y León de los de País Vasco o Cataluña. "¿Por qué unos pueden tener privilegios fiscales decididos por ellos mismos y otros no, por qué unos tienen que estar sometidos al arbitrio de los jueces y otros no, por qué unos están sometidos a lo que dicta la Constitución y otros no?".

"¿No nos calienta el mismo sol en verano, no nos enfría el mismo viento en invierno, si nos cortan no sangramos?", ha continuado Igea, que ha subrayado que esa idea es "la marca de la igualdad" y algo que considera que "cualquier militante de un partido socialista" debería defender.