Élite Taxi señala las "erratas y fallos" del calendario del sector para 2020 y critica que no fuese votado

Fuentes de Élite Taxi Sevilla han indicado a Europa Press que aunque habrían mediado dos opciones diferentes respecto a cómo distribuir los descansos obligatorios en el sector local del taxi este nuevo año, el Instituto Municipal del Taxi, pendiente aún de la renovación de su composición, ha aprobado directamente el calendario propuesto por la Unión Sevillana del Taxi y Solidaridad Hispalense del Taxi, las dos principales asociaciones del sector y las únicas del mismo con representación en el consejo de gobierno del Instituto del Taxi.

Así, mientras se viene reclamando que el consejo de gobierno del Instituto del Taxi abarque a todas las asociaciones del sector local del taxi y no sólo a la Unión Sevillana del Taxi y Solidaridad Hispalense, Élite Taxi avisa de que muchos taxistas no eran "partidarios" del calendario propuesto por dichas entidades, lamentando en consecuencia que no hubiese "oportunidad de votar" el calendario propuesto pese que así lo quería "gran parte del gremio".

Igualmente, esta asociación alerta de que el documento del nuevo calendario de descansos publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y la página web del Instituto Municipal del Taxi "está lleno de erratas y fallos", pues por ejemplo en el mes de octubre hay errores de numeración a partir del día 11 y además mediarían faltas de "coincidencias en la correlación de descansos".