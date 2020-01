El PSOE precisa que el tram de l'AP-7 Crevillent-Cartagena és de peatge perquè el va concessionar Aznar fins el 2048

Per a Martínez, és "important" que en el Baix Segura se siga conscient de la realitat d'aquesta via de comunicació atés que ha finalitzat la concessió de l'AP-7 entre Tarragona i Alacant el passat 31 de desembre, la qual cosa ha suposat la gratuïtat d'ús en aquesta autopista.

Així, des de les files socialistes han recordat en un comunicat que l'adjudicació de la concessió va tindre lloc l'1 de desembre de 1998 per part del govern del PP, sota la presidència de José María Aznar, i amb un període de concessió de 50 anys.

"És necessari que quede clara aquesta dada, atés que són moltes els veïns i veïnes del Baix Segura que es pregunten per què l'autopista de Peatge entre Tarragona i Alacant s'ha convertit en gratuïta -una vegada finalitzada la seua concessió el 31 de desembre de 2019- i, per contra, la que recorre una part del Baix Segura no", ha assenyalat Martínez.

En aquest sentit, la senadora socialista confia que no hi haja representants polítics "que actuen amb demagògia ni tergiversant la realitat, i que reconeguen que, si aquesta via és de pagament, és perquè així ho va establir el Govern del PP liderat per Aznar".

EL PP VA ABUSAR DE LES AUTOPISTES DE PEATGE

Ana Martínez ha recordat que tant el PP a l'àmbit nacional com l'autonòmic van centrar els seus projectes de vies de comunicació de gran capacitat amb peatges.

Entre elles, el tram de l'AP-7 entre Crevillent i Cartagena, l'AP7N Autopista de circumval·lació d'Alacant -que un govern en funcions d'Aznar va adjudicar a poc menys d'un mes de les eleccions de març de 2004-, o l'AP-36 que uneix Alacant amb Madrid.

En canvi, assenyala la senadora socialista, "els governs del PSOE van projectar vies de gran capacitat a la Comunitat Valenciana, i totes gratuïtes, com l'A7 autovia central, o els trams Torrevella-Guardamar i Torrevella-el Pilar de la Foradada".

Finalment, la senadora ha assenyalat que si l'AP-7 entre Tarragona i Alacant és gratuïta des del dia 31 és "perquè hi ha un Govern del PSOE, ja que cap Govern del PP es va comprometre mai al fet que fora a ser gratuïta, malgrat que fins i tot va tindre oportunitats de respondre-ho de forma escrita i oral davant preguntes del Grup del PSPV-PSOE en les Corts Generals o davant esmenes als Pressupostos Generals de l'Estat des de 2012".