Alcalá de Guadaíra afronta el 60 aniversario de su Cabalgata de Reyes con tres cortejos y "máximo lucimiento"

El pasacalles de los Heraldos Reales a caballo y las tres Cabalgatas de Reyes convertirán a la localidad entre este sábado y lunes en "uno de los mejores lugares para disfrutar en familia de una tradición en la que los más pequeños de la casa son los protagonistas", según ha defendido el Ayuntamiento panadero en un comunicado en donde ha indicado que con cada cabalgata, el Ayuntamiento trabaja "de forma coordinada en un dispositivo de tráfico, seguridad y limpieza que garantiza el máximo lucimiento del paso de los Reyes Magos".

Así, los festejos de Reyes en Alcalá de Guadaíra comenzarán este sábado con un pasacalles especial de la Cabalgata de Reyes Magos, quienes envían a sus heraldos o carteros reales para recoger las cartas de los pequeños de la ciudad el día antes de la comitiva. Las familias podrán disfrutar con una comitiva de heraldos reales, beduinos, saltinbanquis y teatro de calle con fin de fiesta y reparto de golosinas el sábado a las 18,30 horas desde la Plaza del Duque, transcurriendo por la calle Nuestra Señora del Águila, Plaza Cervantes, La Plazuela y calle Mairena hasta llegar al Barrero a las 19,30 horas.

Ya la tarde de Reyes, la primera comitiva será la Cabalgata principal de Reyes Magos de Alcalá de Guadaíra a las 17,00 horas de ese domingo desde su sede, en la calle Escultor Duque Cornejo. Los Reyes Magos, encarnados en las personas de Belén Bulnes Jiménez, como Estrella de la Ilusión; Agustín Alarcón Sánchez como Melchor; Antonio Rivas Durán será Gaspar y Luis Prieto Jiménez como Baltasar, recorrerán los barrios alcalareños con una veintena de carrozas repartiendo ilusión y caramelos. La Cabalgata ha anunciado que no lanzará ningún tipo de material pirotécnico para proteger a personas sensibles al ruido y mascotas.

RECORRIDO

El recorrido será aproximadamente de 17,00 a 21,00 horas con salida de la c/ Escultor Duque Cornejo a Avenida Escultora la Roldana, c/ Sagasta, Avenida 28 de Febrero, c/ Pepe Corzo, c/ Antón de Medellín, c/ Alonso Gascón, Avenida Princesa Sofía a Avenida de la Asunción. Posteriormente partirá a la calle Nuestra Señora de la Trinidad, c/ Escultor Ruiz gijón, c/ Malasmañanas, c/ Garci Pérez de Vargas, c/ Fernando Arias de Saavedra, c/ Joaquín Hazaña, c/ Gral. Prim, c/ Pepe Luces, Plaza de la Almazara, c/ San Sebastián, c/ Cristo del Amor, c/ Gutiérrez de Alba, c/ Pérez Galdós. La cabalgata continuará por la Plaza Paraíso, c/ La Plata, Plz. Cervantes, c/ Alcalá y Orti, c/ Herreros, c/ Ntra. Sra. del Águila, La Plazuela, c/ Mairena, Rotonda de Beca, c/ Maestro Rafael Leña, c/ Maestro José Casado, c/ Zuloaga, c/ Escultora la Roldana hasta su entrada en c/ Escultor Duque Cornejo.

Previamente, los Reyes Magos de Alcalá visitarán el Santuario de la Patrona Nuestra Señora del Águila, el Ayuntamiento para recibir las 'Llaves de la Ciudad y después diversos enclaves como el convento de las Hermanas Clarisas.

CAMPO DE LAS BEATAS

Ya el lunes a las 11,30 horas Melchor, Gaspar y Baltasar, encarnados por Luis Manuel García Luna, Miguel Ángel Gómez Flores y Rocío Rosado Morales acompañados por Marta Fernández González como Estrella de la Ilusión, recorrerán las calles del Campo de las Beatas en una Comitiva formada por siete carrozas y tres agrupaciones musicales y charangas.

El recorrido será de 11,30 a 14,30 horas desde el Aparcamiento del Centro de Salud de la calle Reyes Católicos, pasando por las calles Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Santo Domingo de Guzmán, Reyes Católicos, Martín Alonso Pinzón, Rábida, Bernal Díaz del Castillo, Cuzco, Isla de la Española, Cardenal Amigo Vallejo, Olmeca, Machu Pichu, Alonso Ojeda, Hernán Cortés, Cuba, Pedro de Valdivia, Puerto de Palos, Santa María, Rodrigo de Triana y Padre Marchena.

Desde las 7,00 horas la Comitiva Real realizará visitas especiales al Convento de Santa Clara, el Santuario del Águila, la Hermandad de San Mateo, la Hermandad de la Tercera Palabra, la Asociación Parroquial Paz y Estrella, o la Residencia de Ancianos Domus VI, entre otros.

CABALGATA SILOS

También el lunes a las 17,00 horas, Alcalá de Guadaíra se cita con los Reyes Magos en la zona de Silos, donde serán encarnados por Esperanza Martín Pinto como Estrella de la Ilusión; Francisco Cárdenas Morales de Rey Melchor; Joaquín Ramos Gómez como Gaspar; y Francisco A. Alpañez Ramos encarnando a Baltasar. El Cortejo Real está formado por diez carrozas, acompañadas por bandas de cornetas y tambores, beduinos y agrupaciones musicales.

El recorrido será desde las 17,00 a las 21,00 horas aproximadamente por las calles Mar Mediterráneo, Lope de Vega, Francisca Laguna, Avenida de la Constitución, Silos, Trigo, Cebada, Avena, Plaza Conde de Colombi, Luis Romero Ojeda, Juan Moya García, Compositor Manuel García Matos, José Espinosa Gómez a José Agustín Soriano León. Posteriormente enfilará la calle Isaac Albéniz, Enrique Pozo Chacón, Compositor Manuel García Matos, Rotonda Silos, Centeno, Espiga, Maíz, Silos, Harina, Espiga, Arroz, Pablo Sorozábal, Silos, Plaza de España, Gestoso, Rafael Santos, Pescadería, Alcalá y Orti, La Plata, Plaza del Paraíso, Plaza de San Mateo, Barrio Obrero, Atilano de Acevedo, Rotonda Constitución, Mar Cantábrico hasta la entrada en la sede de Mar Egeo.

La Comitiva Real realizará visitas especiales durante este lunes desde las 12,30 horas por la parroquia de la Inmaculada, el Santuario de la Patrona, María Santísima del Águila, las instalaciones de la Asociación Paz y Bien, la Ciudad de San Juan de Dios y la Residencia de Ancianos Nuevo Paraíso.

Todo ello, con su correspondiente dispositivo especial de seguridad, tráfico y limpieza, así como con recorridos y horarios especiales en el transporte público.