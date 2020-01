El DOGV publica l'OPO de 2019 del Consorci Hospital General de València amb un total de 122 places

Les places estan detallades per categories professionals, amb indicació del nombre total per cadascuna, amb 92 corresponents al torn lliure; 23 de promoció interna i set per a ser proveïdes per persones amb diversitat funcional, segons ha informat l'entitat en un comunicat.

Respecte als facultatius especialistes, s'ofereixen sis places d'anestesiologia i reanimació, una de medicina interna, una d'aparell digestiu, una de neurocirugia, una d'obstetrícia i ginecologia, dos de pediatria, una d'urologia, una de cirurgia plàstica, quatre de radiodiagnòstic, una de farmàcia hospitalària, dos de cardiologia i una d'anàlisis clíniques.

També es convoquen 36 places d'infermer/a (25 per torn lliure, set per promoció interna i quatre per a persones amb diversitat funcional). S'inclouen dos per a especialista en infermeria obstéètric-ginecològic.

A més, s'han convocat 41 places per a tècnics en cures auxiliars d'infermeria (31 per torn lliure, set per promoció interna i tres per a persones amb diversitat funcional) i quatre places per a tècnic especialista (TER).

L'Oferta d'Ocupació Pública s'ha completat amb una plaça de programador, set d'administratiu per promoció interna i nou d'auxiliar administratiu (set per torn lliure i dos per promoció interna).

El Consell de Govern del Consorci, presidit per la consellera Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, en sessió celebrada el passat 19 de desembre va autoritzar l'OPE.

D'altra banda, mitjançant resolució d'aquesta presidència, de data 27 de desembre de 2018, publicada en el DOGV de 31 de desembre, es va aprovar l'oferta corresponent a aquest any, que en aquests moments no està iniciada.

L'oferta de 2018 pot ser acumulada a la de 2019 ja que, "en vitut dels principis d'economia de mitjans, celeritat i eficiència, es pot contemplar la possibilitat d'agrupar-les per categories en la mateixa convocatòria de les proves selectives que desenvolupen aquesta OPO".

L'Oferta d'ocupació pública de 2018 inclou 343 places de diferents categories: facultatius/as de 28 especialitats mèdiques, infermers/as, fisioterapeutes, terapeuta ocupacional, tècnics especialistes en anatomia patològica, tècnics especialistes de laboratori, tècnics especialistes de radiologia, tècnic en prevenció, gestió de la funció administrativa, delineant, operador informàtic, tècnics de cures auxiliars d'infermeria, administratius, auxiliars administratius i celadors.