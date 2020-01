El segon desembre més càlid de la història deixa 2019 com el sisé any més calorós a la Comunitat Valenciana

20M EP

La temperatura mitjana de desembre de 2019 s'ha situat en 10,8 graus, la qual cosa converteix aquest mes en el segon més càlid de la història des que hi ha registres, solament per darrere del de 2015. La mitjana d'aquest mes, 2,1ºC per damunt de la mitjana, se suma a la de la resta de l'any, que s'ha convertit en el sisé més calorós de tota la sèrie.