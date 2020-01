Liam Hemsworth protagoniza gran parte del vídeo de Miley Cyrus sobre su última década

La duda ofendía, pero porque era lógico que tenía que ocurrir aunque ya supiésemos el final de la historia: porque sí, Liam Hemsworth coprotagoniza el vídeo de Miley Cyrusen el que repasa la década que acaba de terminar (si no nos atenemos al calendario juliano, que entonces acaba el 31 de diciembre de este año, claro).

Pero la cantante es de las que piensan que es más sencillo el que dicta la cultura pop, del 0 al 9, así que para ella la segunda década de este siglo ya se ha terminado y ha subido su vídeo 10 years in 10 minutes(Diez años en diez minutos) sin importarle las posibles dobles lecturas que saquen de él sus fans.

Porque aunque algunos seguidores han mostrado su querencia porque la artista vuelva con el actor, lo cierto es que la mayoría alaba que haya podido superarlo de esa manera y que le dé a Hemsworth el lugar que el corresponde en su vida, dado que sus nueve años juntos dieron pie a lo mejor y a lo peor (incendios, bodas, mascotas, tatuajes y rupturas).

El vídeo comienza con un momento cumbre: cuando Hannah Montana desvelaba al final de la serie su verdadera identidad. Pues bien, justo después ya aparece el hermano de Chris Hemsworth en una de sus primeras apariciones en pantalla: La última canción, la película en cuyo rodaje se conocieron Miley y él.

A partir de ahí se intercalan momentos en los que la artista iba sacando canciones como Wrecking ball, Malibu, Younger now, Can't be tamed o Slide away junto a escenas con Liam, como las fotografías de su compromiso en 2012, su ruptura en 2013 justo después de su actuación con twerking a Robin Thicke incluido en los premios VMAs o, más recientemente, fotos de su boda con él y las noticias de su separación definitiva.

Entre medias, lo que ha dado de sí para ella una década en la que ha sacado tanto su lado más reivindicativo, como sus discursos a favor de los derechos de la mujer, su recordado monólogo en el Saturday Night Live diciendo que no es perfecta o su ayuda a las personas sin hogar.

Tampoco tiene reparos la cantante de 27 años en mostrar algunos de sus momentos más controvertidos en estos diez años, como sus fotografías fumando con un bong, cuando se encendió un porro en directo o su enfretamiento con Nicki Minaj sobre el escenario.