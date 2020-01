Utiel (València) es prepara per a l'arribada dels Reis amb un roscó gegant de sis metres

El dolç típic de Reis es podrà degustar a partir de les 17.30 hores, destinat a totes les persones que vullguen compartir aquest berenar especial de Nadal.

Es tracta d'unes postres en format extragran que han sigut donats per l'empresa especialitzada en pastisseria La Tahona d'Utiel, que per primera vegada prepara una elaboració d'aquestes dimensions.

El roscó, de sis metres de llarg per dos d'ample, endolcirà els paladars de més de mil persones per a gaudir d'un berenar especial de Reis, amb xocolata calenta inclosa per a reconfortar una gèlida vesprada d'hivern, destaca el consistori en un comunicat.

Encara que la tradició marca que una figura de ceràmica i un fava estiguen en l'interior, aquestes postres gegants portaran diverses figures perquè els més xiquets no es queden sense el seu regal sorpresa.