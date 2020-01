La patronal hotelera Hosbec obri un procés electoral per a renovar càrrecs i incorporar a València i Castelló

Hosbec ha informat que els Estatuts estableixen que cada quatre anys s'ha de procedir a la renovació de càrrecs, i les últimes eleccions es van celebrar a l'abril de 2016.

La cronologia prevista per a aquest procés electoral arrancarà amb l'Assemblea General Electoral el 31 de març de 2020. No obstant açò, el termini per a presentar candidatures finalitzarà 20 dies naturals abans, el dimecres 11 de març de 2020 a les 12.00 hores.

Les candidatures hauran de ser presentades en la Secretaria General de l'Associació, que rebran el registre d'entrada corresponent amb la data i hora de la seua presentació. Totes les candidatures rebudes amb posterioritat no seran vàlides a cap efecte.

Les candidatures per a presentar seran llestes tancades i s'especificaran els noms, NIF, establiment als quals representa i càrrec als quals opten segons la composició de la Junta Directiva que s'arreplega en els vigents Estatuts: president, quatre vicepresidents, tresorer, comptador i vint vocals.

El president podrà designar quants assessors estime oportú, i encara que no està expressament arreplegat en els Estatuts, res impedeix que aquests membres assessores també s'incorporen en la candidatura presentada, encara que no és obligatori.

Una vegada conclòs el termini per a presentar candidatures, la secretària general procedirà a la publicació de les rebudes, així com a la seua comunicació a tots els socis mitjançant circular.

Serà indispensable per a ser candidats a qualsevol dels càrrecs de la Junta Directiva estar al corrent de totes les obligacions econòmiques amb HOSBEC.

VALÈNCIA I CASTELLÓ

De forma paral·lela a aquest procés electoral, des d'Hosbec es treballa per a presentar l'Assemblea General d'eixe dia 31 de març una reforma d'Estatuts per a vertebrar la presència de les províncies de Castelló i València en l'estructura directiva de l'associació com correspon al seu caràcter i implantació autonòmica.

Així, la Junta Directiva va aprovar iniciar aquest procés de modificació d'Estatuts per a crear una vicepresidència que serà exercida per un empresari de Castelló i una vicepresidència per a un empresari de València, així com poder incorporar en la junta vocals representatius dels diferents territoris i punts turístics rellevants de la Comunitat Valenciana.

El relleu generacional en les empreses turístiques i una major presència de dones en els llocs de la Junta Directiva són reptes que han d'escometre's en aquesta renovació de càrrecs.

En aquesta assemblea, a més, se celebrarà de forma prèvia la sessió ordinària per a l'aprovació de comptes, pressupostos i memòria d'activitats així com el Pla d'actuació per a 2020.