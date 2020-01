El nou servici Euromed reduirà fins el 40 minuts el viatge Alacant-Barcelona i 45 minuts el de València i Castelló

En el cas d'Alacant, el nou servici Euromed connectarà amb Barcelona en 4 hores i 20 minuts, amb una reducció del temps de viatge que oscil·la entre 40 i 33 minuts pel que fa al millor temps actual; amb València, la durada serà des de 2 hores 35 minuts, amb una reducció d'entre 45 i 36 minuts; i amb Castelló en menys de dos hores (una hora i 55 minuts), entre 45 i 23 minuts menys que en l'actualitat.

Amb els nous servicis entre la Comunitat Valenciana i Catalunya es diversifica l'oferta entre les dos comunitats: huit servicis Euromed, per sentit, d'ample variable, s'encaminaran a través d'un intercanviador cap a Camp de Tarragona i Barcelona, per la línia d'Alta Velocitat. Els trens Talgo mantindran el servici actual circulant per via convencional fins a Barcelona, amb parada en l'estació de Tarragona.

L'Euromed incorpora entre les seues noves prestacions el Cotxe en Silenci, fins ara exclusiu de l'AVE. El cotxe número 10 dels trens oferirà aquest servici en la classe turista sense cost afegit per al client.

El servici Euromed amb origen i destinació la Comunitat Valenciana es presta amb trens de la serie S130, de rodadura desplaçable. Cada tren compta amb 299 places en dos classes: Turista (236) i Preferent (63), de les quals una està adaptada per a persones de mobilitat reduïda (PMR). Aquests trens poden circular a una velocitat màxima de 250 km/h pel nou trajecte.

La nova oferta de Renfe en el Corredor Mediterrani millorarà la connexió d'Alacant amb Girona i Figueres. Així, quatre trens Euromed enllaçaran de manera directa la Costa Brava amb la capital alacantina, sense transbord a Barcelona. Des de València i Castelló a Girona i Figueres hi haurà sis trens Euromed, quatre en sentit Figueres-Girona-València i dos en sentit invers.