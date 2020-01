'Hackean' la cuenta de Twitter de Mariah Carey y se dedican a insultar a Eminem y a poner insultos racistas

La cantante Mariah Carey ha sufrido que en la víspera de Año Nuevo unos piratas informáticos hackearan su cuenta de Twitter, que después utilizaron para publicar en ella insultos al cante Eminem y a su hija, además de poner comentarios racistas.

A eso de las seis de la tarde en la cuenta de la cantante comenzaron a verse tuits como "Eminem tiene el pene pequeño" o "Feliz Navidad negratas tontos del culo", entre otras groserías.

La cuenta de Mariah Carey tiene 21,4 millones de seguidores, así que las alarmas saltaron inmediatamente y Twitter suspendió temporalmente la cuenta de la intérprete de All I Want For Christmas Is You.

Cuando hubo recuperado el control de la cuenta, Carey se tomó el incidente con humor y tuiteó: "¿Me echo una siesta y esto es lo que pasa?".