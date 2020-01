L'aeroport de Castelló tanca 2019 amb un 7% més de passatgers i amb quasi el triple d'operacions

El director general d'Aerocas, Joan Serafí Bernat, ha fet balanç de l'exercici 2019 en un comunicat, en el qual ha destacat que l'aeroport "ha tornat a la senda del creixement i ha posat les bases perquè mantinga una trajectòria ascendent en els pròxims anys".

Així mateix, ha destacat la consecució d'"importants avanços en la diversificació de l'activitat, en engegar noves vies de negoci que contribueixen al desenvolupament de la infraestructura".

Quant al trànsit comercial, Bernat ha manifestat la seua "satisfacció" amb el resultat de les campanyes de captació de rutes impulsades al llarg de 2019, "que han possibilitat que en el passat període estival s'aconseguiren els millors registres mensuals des de l'obertura de l'aeroport". En concret, la xifra més elevada es va aconseguir a l'agost amb 18.788 passatgers.

A més, les campanyes han permès tancar sis connexions regulars per als pròxims tres anys (en el període 2020-2023): Londres-Luton, Budapest, Viena, Bucarest, Katowice i Marsella. Aquestes rutes se sumen a les ja existents de Londres-Stansted i l'estival de Bucarest.

Per tant, l'aeroport té confirmades per a 2020 huit connexions regulars, operades per quatre aerolínies (Wizz Air, Ryanair, Volotea i Blue Air), que enllacen amb sis destinacions europees.

D'altra banda, el director d'Aerocas ha incidit en l'aposta per la diversificació de les activitats, seguint les directrius del Pla Estratègic de l'aeroport. En aquest sentit, al llarg de 2019 han obert base dos escoles de vol (Skyborne i BAA Training), que s'han sumat a Panamedia. També s'ha tancat un acord amb l'empresa Euroairlines per a la implantació d'un servici d'aerotaxi i s'ha incorporat una segona empresa dedicada al reciclatge d'avions, i-Cube Solutions.

CANVI DE GESTIÓ

Bernat també ha expressat la seua satisfacció amb el procés d'assumpció de la gestió de l'aeroport per part de la societat pública Aerocas, "que s'ha desenvolupat amb rigor, complint el calendari que ens marquem i sense que afecte l'operativa de l'aeroport ni als usuaris".

En aquest sentit, Bernat ha destacat el suport de la Generalitat, "que està possibilitant que l'aeroport es consolide i contribuïsca al desenvolupament i vertebració del territori".

El director d'Aerocas ha manifestat el seu "optimisme" respecte a l'exercici 2020, "en el qual l'aeroport seguirà creixent en passatgers i operacions". Segons Bernat, al llarg del present any treballaran "per a incrementar l'oferta de destinacions i reforçar la cartera de negocis, a més d'avançar en projectes estratègics com la Zona d'Activitats Complementàries".