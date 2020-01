Una inspectora de la neteja de col·legis recorre el seu trasllat després de denunciar incompliments de la contracta

Segons el recurs al qual ha tingut accés Europa Press, per a la inspectora el trasllat "constitueix el vergonyós colofó de l'assetjament laboral" que atribueix a les denúncies realitzes al llarg de dos anys davant els "greus incompliments" del contracte de Neteja de Centres Escolars i Dependències Municipals, que va ser adjudicat al febrer de 2018 a la UTE Limpal -FISSA i CLECE SA-, per 15 milions d'euros anuals. Segons el recurs de la funcionària, fins a febrer de 2019, suposadament l'adjudicatària hauria deixat de realitzar 65.000 hores de treball.

En el recurs es denuncia la vulneració dels articles 23.2 i 15 de la Constitució en el Decret comunicat el 16 de desembre, que es refereix al dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics i al dret a la integritat moral de la funcionària.

El decret dicta tant el cessament del lloc de treball que des de 2007, i de manera "provisional", venia exercint la funcionària -Ajudant de Servicis i Manteniment (Brigada de Neteja), amb funcions executives d'inspecció-, així com la seua nova adscripció laboral, privant-la "del seu dret a optar al lloc de treball en condicions d'igualtat, la qual cosa limita greument la seua carrera administrativa", s'apunta en l'escrit.

Una situació laboral que la funcionària va tractar de regular en 2018 amb la interposició d'un recurs en el jutjat contenciós-administratiu número 3 d'Alacant.

El decret estableix a més que no és tant que el servici puga prescindir genèricament de personal, sinó que de qui es pot prescindir és d'ella, la qual cosa és per a la denunciant "un major exercici confessat de desigualtat en la permanència en les funcions públiques resulta difícil d'imaginar".

Per aquest motiu, en el recurs s'argumenta que el decret suposa un atac "frontal a la dignitat i la integritat moral" de la inspectora, a qui, "se li priva del lloc de treball de forma arbitrària, amb desviació de poder, i com a represàlia i colofó de l'assetjament laboral al qual és sotmesa", i que afirma que és "consentit pels seus superiors i de connivència amb els seus companys de la inspecció del Servici de Neteja de Centres Escolars i Dependències Municipals", que des d'octubre de 2018, "venen assetjant, insultant i aïllant-la" per "desoir els suggeriments de relaxar la fiscalització de la UTE concessionària i exigir-li el compliment del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT)".

Així mateix, argumenta que, partir de maig de 2018, la relació entre la inspectora i la concessionària "s'enverina", després que denunciara "deficiències estructurals i puntuals com falta de mitjans materials i humans, organització del servici i que no es facilitaren programacions, ni planillas del personal", la qual cosa "li reporta les ires dels responsables de l'adjudicatària", que qualifiquen públicament la seua acció "d'exigent i histèrica", i demanen que el consistori l'aparte del servici.

"INSULTS"

Així mateix, la funcionària denuncia que a l'octubre de 2018 va rebre insults com "imbècil, estàs malalta", "tonta del cul" i "boja", després que els mitjans locals es feren ressò de la denúncia d'un veí davant Fiscalia per la suposada connivència de l'Ajuntament amb l'adjudicatària.

A partir d'ací, suposadament, la funcionària va deixar de rebre informació de la concessionària, "la qual cosa li impedeix contestar als col·legis en quin moment es tindran en compte les seues peticions"

Finalment, al març de 2019, la inspectora va sol·licitar les mesures necessàries, a l'empara del protocol d'actuació municipal en matèria d'assetjament laboral, i el passat 7 d'octubre el regidor d'Infraestructures i RRHH va valorar el seu trasllat al·ludint "motius de salut". Dos mesos després, la funcionària va rebre mitjançant decret la seua nova adscripció.