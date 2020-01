Bonig avança els eixos de 2020 per al PPCV: llibertat educativa, millora en sanitat i baixada d'impostos

Segons Bonig, "la situació educativa amb la defensa de la llibertat és clau" i considera que l'acord firmat entre Podem i el PSOE és "un altre atac directe a la llibertat dels pares a l'hora de triar la llengua i l'educació que volen per als seus fills, ja siga escola pública, concertada o privada. Farem de la llibertat una ferramenta fonamental per a unir els valencians, alacantins i castellonencs".

La líder 'popular' ha indicat que una altra qüestió fonamental és la sanitat perquè "estem assistint a unes xifres rècord en les llistes d'espera sanitàries. El personal sanitari està molt defraudat amb un Consell que no gestiona ni sap fer-ho i que els ha mentit una vegada i una altra des de fa cinc anys".

En aquesta línia, assenyala que des del PPCV recolza "plenament als grans professionals de la sanitat que tenim i que no volen que Puig els seguisca enganyant com ha fet amb els treballadors de la Ribera o dels hospitals públics".

El tercer eix que apunta Bonig és la baixada d'impostos als ciutadans. "Davant un model dels socialistes i de Podem que són els comunistes de tota la vida, d'una pujada massiva d'impostos i de no fomentar inversions com l'ampliació del Port de València, Ikea a Alacant o Intu Mediterri a Paterna, el PP seguix proposant una baixada de l'IRPF a les rendes mitjanes", ha recalcat.

Així, assenyala que aquells que cobren 35.000 euros anuals o menys "tindran una baixada del 7%" i planteja també l'eliminació dels impostos de patrimoni, successions i donacions "per a traure endavant empreses".

Finalment, Isabel Bonig demana a 2020 que porte al PSPV liderat per Ximo Puig "més moderació i menys radicalisme, que estiga més prop de l'economia de lliure mercat que no del comunisme podemita de Veneçuela, i també els demanem en aquest nou any menys loquacitat inútil, més ganes de treballar perquè no gestionen res i més transparència".