La Sindicatura insta el Consell a recuperar les vivendes públiques amb impagaments i a iniciar un pla a llarg termini

En el seu informe sobre els comptes de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) de 2018, l'òrgan fiscalitzador defèn que la gestió del parc públic siga "justa, equitativa, raonable i eficaç", per la qual cosa demana un pla a mitjà i llarg termini per a mesurar l'eficàcia i eficiència, "avaluant-la i controlant-la degudament" des de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Altres recomanacions són que l'EVha implante un sistema de coordinació "adequat" amb l'Advocacia de Generalitat, de manera que compartisquen informació sobre litigis en curs en temps raonable per a impedir perjuís econòmics, o que aprove un pla estratègic de sistemes d'informació i política de seguretat després de les seues últimes inversions "significatives" en informàtica.

En la mateixa línia, l'insta a "corregir la indeterminació" sobre la forma en què un ciutadà puga accedir a una vivenda pública en lloguer o a "eliminar el risc" que suposa que no estiguen degudament assegurats els immobles, locals, garatges i trasters, tant en règim de compravenda com en lloguer.

Com a aspectes positius, la Sindicatura té en compte que l'entitat realitza els seus pagaments a proveïdors i ajuntaments dins dels termes legals, així com que ha reclasificado a llarg termini diverses operacions i ha revisat l'estimació d'interessos de demora per a ajustar-se als pagaments de pròxims anys.

També destaca que l'adscripció del parc públic de vivenda a l'EVha acaba amb el "conflicte" de quina entitat tenia la competència per a licitar les obres de manteniment i reparació, amb l'objectiu que es puga convertir en l'instrument necessari de vivenda social.

Altres qüestions que valora la Sindicatura sobre EVha són el seu registre intern de convenis, l'actualització de l'inventari d'immobles, l'augment de mig econòmics i humans per a la gestió del parc de vivenda o el pla de gestió integral de sòl per a racionalitzar-ho en funció de la demanda.

PALAU DE LES ARTS

D'altra banda, dins de l'informe sobre les fundacions depenents de la Generalitat, la Sindicatura recomana que la Fundació del Palau de Les Arts Reina Sofia de València obtinga l'ús privatiu dels edificis del coliseu mitjançant la seua adscripció, així com dotar-los de major estabilitat.

En matèria de personal, aconsella que el patronat aprove regles per a complir els principis d'imparcialitat i no discriminació i maximitzar rendiments. També insta a dissenyar un organigrama on es delimiten amb claredat les funcions de cada membre de l'organització, on s'observe "una separació raonable de funcions incompatibles i la independència del control intern".