Nueva crisis en el independentismo por el pacto PSOE-ERC con la posibilidad de un adelanto electoral en Cataluña

Las negociaciones de ERC y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno han abierto, si es se había cerrado, una nueva herida en el independentismo y el gobierno de JxCat y ERC sale perjudicado una vez más.

Las negociaciones de los republicanos con los socialistas no fueron bien vistas por JxCat desde el primer momento, y así lo hicieron público el mismo día que se conocieron los puntos del pacto entre el PSOE y ERC asegurando que la formación que lidera Carles Puigdemont no se siente "vinculada a un acuerdo en el que no hemos participado ni hemos construido".

El malestar en JxCat y en entre los socios de Govern se ha evidenciado esta mañana durante la reunión de 45 minutos que han mantenido el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el vicepresidente Pere Aragonès. Ha sido Torra quien ha llamado a consultas a su vicepresidente para alertarle de que el acuerdo entre ERC y el PSOE "no tiene el visto bueno del Govern ni lo asume como tal".

Durante el encuentro, Torra ha pedido explicaciones a Aragonès sobre el pacto y ha defendido que "no se puede negociar nada con el Gobierno español al margen de los acuerdos del Govern".

Por su parte, Aragonès le ha pedido al presidente defender juntos la autodeterminación en esta mesa de negociación con el Estado que los republicanos han acordado con el PSOE para desencallar la investidura de Pedro Sánchez, y que -salvo sorpresas- esta tarde a las 19.00 horas avalará el Consell Nacional de los republicanos.

"Fractura" en el Govern

Este jueves, la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha ido más allá y ha alertado de que el acuerdo entre ERC y PSOE puede suponer una "fractura" en el Govern y que esto podría conllevar la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña.

La líder de JxCat ha reiterado su rechazo al acuerdo entre ERC y PSOE porque considera que los socialistas ya han negado en reiteradas ocasiones que se pueda debatir sobre autodeterminación en la mesa de negociación que han pactado, y también ha recriminado que el acuerdo implique al Govern cuando JxCat no conoce los detalles: "No se puede hablar de una mesa entre gobiernos si el socio mayoritario del Govern no sabe nada de esta mesa".

En este sentido Borràs ha asegurado, en un entrevista en RNE, que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, participará en la mesa de negociación entre gobiernos en función de los "términos" del pacto entre republicanos y socialistas. Según Borràs, no se puede ir a una "cita a ciegas" ni a "cronificar el conflicto".

"Consecuencias" del acuerdo PSOE-ERC

Además, en otra entrevista de Rac1, Borràs ha apuntado que habrá que ver qué "consecuencias" tiene este acuerdo y la abstención de ERC en la investidura de Pedro Sánchez, y ha reconocido que en un gobierno de coalición como el de la Generalitat siempre existe la posibilidad de avanzar elecciones si hay una ruptura entre ambos partidos.

"Dentro de un gobierno siempre hay esta posibilidad cuando no hay un entendimiento, hay fractura y falta de confianza entre los socios de gobierno. Que esto pueda pasar no quiere decir que tenga que pasar. Tendremos que ver en qué términos se produce todo y en qué manera lo que acabe pasando condiciona este escenario electoral", ha manifestado.

"Lo que sería raro es que un socio de gobierno quisiera dar estabilidad al Gobierno español y generase inestabilidad al Govern catalán", ha afirmado en alusión a ERC.

Aunque ha rechazado hablar de crisis en el Govern, ha reconocido que ha habido numerosas tensiones dentro del Ejecutivo catalán entre ERC y JxCat, y que se hable de crisis parece un "bucle permanente", aunque ha destacado que todavía sigue funcionando.

La CUP, como Torra, también contra el acuerdo

La CUP-PR ha reafirmado su 'no' al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y ha avisado de que el acuerdo entre el PSOE y ERC sobre su investidura "contribuirá a dar aire a la represión, a reforzar la deriva recentralizadora del Estado y a la vulneración sistemática de derechos", impidiendo avanzar en la liberación nacional, social y de género.

En un comunicado este jueves, ha destacado que un acuerdo para la investidura gestado a contrarreloj "parecería que formara parte de uno de los engranajes de pactos partidistas que se están dando en el Govern, el Congreso y el Ayuntamiento de Barcelona" para el control de las instituciones y no para dar salida a las necesidades de los ciudadanos, ha afirmado.

También sitúa en este contexto los tempos para publicar la resolución sobre la inhabilitación del presidente del Govern, Quim Torra, con el que se ha vuelto a solidarizar la formación, aunque no comparte políticas y el proyecto del Govern: "Ningún tribunal, ninguno, está por encima de la soberanía del Parlament"

Inhabilitación de Torra

Otra causa para que se anticipen elecciones en Cataluña podría ser la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que este viernes ha de decidir la Junta Electoral Central. Torra ya ha advertido de que rechazará una inhabilitación no decidida por el Parlament, como marca el Estatut: "No permitiré, ni aceptaré, que un tribunal -y aún menos una junta política-- suplante la soberanía de los catalanes" dijo Torra en su discurso de Fin de Año.

Aunque ha presentado recurso ante en Tribunal Supremo, Torra ya ha avanzado que no descarta someterse a una cuestión de confianza en el Parlament si es inhabilitado de manera firme, ya que considera que la Cámara catalana es el único que puede echar al presidente de su cargo.