CSIF insta el Consell a aprofitar 2020 per a millorar els serveis públics valencians amb més personal i recursos

Segons ha apuntat CSIF en un comunicat, la Generalitat deuria afrontar com a tema prioritari per a enguany la reducció de les llistes d'espera en operacions i consulta amb especialistes en Sanitat. Per a açò, exigeix que dote de més personal i recursos als departaments de salut, de manera que el col·lectiu de professionals "puga treballar en les condicions adequades".

De la mateixa manera, insta la Conselleria de Sanitat a negociar un conveni amb el personal de la Ribera que reconega la seua tasca i reclama una "revisió exhaustiva" d'infraestructures sanitàries.

En educació, CSIF exigeix a la Conselleria que, en aquest últim tram del Pla Edificant, li proporcione "l'impuls necessari per a garantir que l'alumnat estudie en unes condicions adequades". Igualment reclama acabar amb les retallades que encara afecten el professorat, com l'augment d'hores lectives, i millorar els seus plans de formació perquè "vagen concorde a les exigències que després Conselleria planteja al col·lectiu docent".

També li demana que reforce els centres amb personal administratiu per a "rebaixar la càrrega burocràtica, cada vegada major, als professionals de la docència".

D'altra banda, la central sindical considera necessari reduir la precarietat laboral amb més oferta pública d'ocupació, tant en l'àmbit d'Administració General de l'Estat com en l'autonòmic i local. A més, en línies generals, l'insta a impulsar polítiques actives d'ocupació al mateix temps que li recorda "l'alta taxa de parada i les perspectives econòmiques poc halagüeñas per a enguany".

El sindicat posa l'accent en l'aplicació de "més transparència i diàleg" per part del Consell en 2020. Per a açò, reclama "major informació i negociació amb la finalitat d'evitar situacions com que Sanitat no trasllade els plans de vacacions a la Mesa Sectorial".

Igualment, per a les oposicions d'Educació CSIF urgeix a articular un procediment de consulta, reclamació i informació dels resultats de les proves per a informar als aspirants dels motius de la seua puntuació. En general, aposta per uns tribunals amb la "major professionalitat i un procés selectiu amb la màxima transparència".

"MÉS DIÀLEG I AGILITAT" EN APLICACIÓ DE MESURES

La central sindical exigeix "més diàleg i agilitat" per a aplicar mesures que milloren els serveis públics, tant en els diferents àmbits com en la pròpia Mesa General de Negociació que, segons el sindicat, "durant els últims anys pràcticament s'ha limitat a traslladar a la Comunitat Valenciana els acords subscrits pels principals sindicats, entre ells CSIF, a escala nacional".

CSIF també demana que el Consell assumisca d'una vegada l'adaptació de la Llei de Participació Institucional a la realitat actual de diversitat sindical i que "no limite el seu efecte a dos sindicats de classe i a la patronal".

De la mateixa manera, lamenta les "dificultats" per a poder plantejar les reivindicacions laborals i propostes de millora als màxims responsables d'algunes conselleries i exigeix més proximitat i diàleg.

El sindicat confia que 2020 puga ser un any en què els responsables públics se centren en aquelles qüestions que "més preocupen" a la ciutadania, com la generació d'ocupació o la millora dels pilars del benestar, com a sanitat, educació o servicis socials. La central sindical recalca que, amb un creixement "constant" tant en afiliació com en delegats, espera que el Consell "reconega la seua importància com a agent social".