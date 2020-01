Desenvolupen un mètode per a fabricar gespa artificial amb fibres més segures i que milloren el control de la pilota

Dins del projecte 'safesport2', amb el suport de l'Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (Ivace), l'IBV ha creat ferramentes que permetran desenvolupar fibres més segures, duradores i que oferisquen als esportistes una experiència de joc més satisfactòria en millorar el maneig i control de la pilota.

Una de les grans preocupacions dels futbolistes, especialment a partir de les categories no professionals i el futbol base, és el risc de lesions per jugar en superfícies que en la seua majoria són d'herba artificial. De fet, en els últims mesos, jugadors de Segona B han debatut en l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) com es poden millorar aquests camps des d'aquest punt de vista, detalla l'IBV en un comunicat.

En aquest context, els investigadors han estudiat com han de ser les fibres de gespa artificial perquè la superfície puga mantindre unes condicions òptimes de comportament durant tota la seua vida útil, realitzar proves i validar-les. Les noves metodologies se centren a caracteritzar la fibra de gespa artificial mitjançant l'anàlisi d'imatges d'alta velocitat.

Durant el procés, les empreses Realturf i Cespeval han col·laborat en la validació dels resultats. El treball d'experimentació s'ha dut a terme en terrenys de joc de la Fundació Esportiva Municipal (FDM) de València i les localitats valencianes de Godella, La Pobla de Vallbona i Paiporta. En aquests assajos han participat jugadors de Tercera Regional, Regional Preferent i Juvenils Divisió d'Honor.

FIBRES OPTIMITZADES A CADA ÚS

Segons l'estudi, el comportament de la pilota o la seua facilitat de maneig tenen una gran influència en la percepció de la jugabilitat d'un terreny de joc. Açò depèn molt de la fibra de la gespa artificial i la seua verticalitat, la qual cosa posa de manifest la importància d'un disseny òptim.

Gràcies a aquest treball, els fabricants d'herba artificial podran desenvolupar dissenys innovadors de fibres amb formes optimitzades per al tipus d'ús i usuaris al que es destinen. Per la seua banda, les empreses instal·ladores i de manteniment i els gestors d'instal·lacions esportives podran tindre la seua disposició productes més duradors.

El projecte 'safesport2' està finançat pel programa 2019 d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial per a centres tecnològics de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament de projectes de R+D de caràcter no econòmic realitzats en cooperació amb empreses, cofinançat en un 50% per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder).