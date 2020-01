Alba Carrillo da en Instagram el último adiós a su recién fallecida mascota

La Nochevieja de Alba Carrillo ha estado marcada por la pérdida de un miembro de su familia que, tal y como ha contado por Instagram, llenó de felicidad y cariño la vida de la modelo y del resto de integrantes del clan Carrillo. Su perrita Lanas, que llevaba acompañando el día a día de la finalista de Gran Hermano VIP desde hace trece años, falleció dos días antes de Año Nuevo, dejando desolada a Alba, quien ha querido comunicar la triste noticia a sus seguidores a través de la comentada red.

"Hoy se ha ido un miembro de mi familia. Ha sido generosa hasta el último momento. Cuando me fui a Gran Hermano, le dije que me esperara y lo ha cumplido. Nos has dado trece años de felicidad absoluta y cariño. Ahora nadie ladrará cuando llamen al telefonillo o se tumbará a echarse la siesta con Lucas... Te quedas con nosotros para siempre. Te queremos, Lanas", ha sido el emotivo mensaje que ha escrito la celebrity junto a la foto de la perra junto al pequeño Lucas, el hijo que tuvo con Fonsi Nieto.

Palabras de ánimo

Como cabía esperar, la modelo ha recibido numerosos likes en su publicación –más de 35.000– y, también, las palabras de cariño de compañeros de trabajo y amigos. "Lo siento de corazón. ¡Se les quiere muchísimo! Un beso enorme", le ha dedicado Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid y actual tertuliana política en Mediaset. La periodista Chelo García Cortés, compañera de platós en Telecinco, también le ha escrito, recordándole que nunca se irá de sus recuerdos; así como el reportero Omar Suárez, quien le ha mandado su apoyo a través de emojis.

Tampoco han faltado los comentarios de algunos de sus casi 530.000 seguidores, quienes, incluso, han compartido historias similares para hacer ver a la modelo que entienden su dolor.