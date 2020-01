Rescaten una pastera en aigües de Torrevella amb dotze persones, una d'elles un xiquet de 3 anys

Segons ha explicat a Europa Press fonts de Creu Roja, la pastera ha sigut localitzada i rescatada per la Guàrdia Civil, que ha traslladat als nouvinguts al Port d'Alacant. L'assistència s'ha perllongat fins a les 06.00 hores.

Per protocol, el menor de tres anys ha sigut traslladat a l'Hospital General d'Alacant, on també ha sigut derivat un dels adults per una possible patologia en un genoll.

Pel que sembla els tres menors, de 3, 10 i 12 anys, són germans i viatgen amb la seua mare. Dels 12 rescatats, nou són homes i tres dones.