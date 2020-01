Normalitat i trànsit fluid en el primer dia de l'AP-7 gratis després de quasi 50 anys de peatge

Des que es va alçar el peatge, a unes hores de finalització d'any, l'AP-7 és gratuïta per als 20.124 conductors que la utilitzen de mitjana diàriament entre Tarragona i Alacant. El primer dia de liberalització va coincidir amb el festiu d'Any Nou i no va registrar accidents ni cues de vehicles.

Finalitza així el termini concesional dels trams Tarragona-València i València-Alacant, que sumen 374 quilòmetres de longitud després de quasi 50 anys de peatge. La previsió del Ministeri de Foment és que la circulació augmente al voltant d'un 30% i no afecte el trànsit.

Es tracta del major tram d'autopista alliberat fins a hui, amb el que Foment calcula que circular per la xarxa de carreteres de l'Estat de la Comunitat serà un 93% més barat i suposarà un estalvi anual de 300 milions d'euros per als usuaris.

De cara al futur, el Govern pretén invertir 21 milions d'euros en la conservació de la carretera al seu pas per la Comunitat i prop de 30 milions explicant Tarragona, amb un augment global del 38%, com va anunciar el ministre en funcions, José Luis Ábalos, a unes hores que s'alçaren les barreres.

Per al titular de Foment, es tracta d'un canvi radical" perquè, fins a hui, tres de cada deu quilòmetres de les vies d'alta capacitat les pagaven directament els usuaris. Dona com a resultat la quasi total eliminació dels peatges de la Comunitat, que fins ara era la tercera autonomia en nombre de quilòmetres de carreteres de pagament.

El compromís del Govern és que les concessions el termini de les quals acabe en aquesta legislatura no se'n van a prorrogar ni a tornar a licitar. El passat 12 de novembre es van licitar quatre contractes de servicis per a la conservació i explotació de l'AP-7, un per a cada província (Tarragona, Castelló, València i Alacant), amb un pressupost conjunt de 53,7 milions (26,9 milions anuals).

Durant aquesta situació transitòria, fins que s'adjudique el contracte, Foment ha previst l'execució de les operacions de conservació i explotació, desmantellament de les instal·lacions dels peatges i demolició de les platges de peatge de l'autopista, que es realitzaran progressivament en els pròxims mesos.

Per part dels transportistes, la Federació Valenciana d'Empresaris del Transport (FVET) va valorar positivament la liberalització de l'AP-7 en suposar un estalvi "important" per a aquest col·lectiu laboral, entre 2.000 i 2.500 euros per vehicle.