Detingut un xiquet de 14 anys per presumptament matar un home després d'una baralla en la Nit de Nadal a Carlet

Inicialment va ser arrestat el seu pare per l'homicidi, encara que el menor va confessar el crim després que aquest fora empresonat, segons publica aquest dijous 'Las Provincias'. La baralla es va iniciar per la mort d'un gos, perquè la víctima acusava aquest xiquet i uns altres d'haver acabat amb la vida de l'animal, com relata aquest periòdic.

La detenció del menor, per la seua presumpta implicació en un delicte d'homicidi, i la seua posada a la disposició de la Fiscalia de Menors es va produir el dia de la Nit de Cap d'Any, una setmana després dels fets, segons fonts de la Guàrdia Civil.

La Guàrdia Civil va confirmar el passat 26 de desembre la detenció d'un home en relació amb la baralla que va acabar amb la mort i que es va iniciar en la vesprada de la Nit de Nadal perquè la víctima hauria amenaçat el menor.

En la discussió, la víctima va arribar a clavar un arma blanca en l'ull al pare del menor detingut, que va ingressar en l'Hospital de la Ribera, a Alzira (València), encara que no va perdre l'ull. Ara s'ha conegut que el menor va ser qui presumptament va provocar la mort.